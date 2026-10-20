ಉದ್ಯಮ ಶಿವ ಶರ್ಮಾ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದುಬೆ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಬಂಧನ
ಅವಳು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ರಶ್ಮಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಹಚರನೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಳು; ಅವಳ ಸ್ಥಳ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
Published : October 20, 2026 at 8:20 PM IST
ನೋಯ್ಡಾ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಉದ್ಯಮಿ ಶಿವ ಶರ್ಮಾ ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣವು ಕೊಲೆಯಾಗಿ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊಲೆ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ದುಬೆ, ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ರಶ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಾರು ಚಾಲಕ ದಾನಿಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (STF) ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಪೊಲೀಸರು, ಮಂಗಳವಾರ ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
शिव शर्मा हत्याकांड | UP STF और लखनऊ पुलिस के एक संयुक्त अभियान में, शिव शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है: उत्तर प्रदेश पुलिस— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 20, 2026
ಅ. 9ರಂದು ಹಜರತ್ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಲೂ ಅಡ್ಡಾ ಬಳಿ ಇರುವ ಅವಧ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್'ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಶಿವ ಶರ್ಮಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾದ ಶ್ರದ್ಧಾ ದುಬೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಶಿವ ಶರ್ಮಾ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಅವರ ತಾಯಿ ರಂಜನಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ದುಬೆ, ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ರಶ್ಮಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ, ಅವನನ್ನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪರಾರಿ: ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ರಶ್ಮಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸಹಚರನೊಂದಿಗೆ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆ ಅರಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್, ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ತಲಾ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಆರೋಪಿಗಳು ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ (ಅ.20) ಲಕ್ನೋ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಯುಪಿ ಎಸ್ಟಿಎಫ್ನ ತಂಡ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಲಕ್ನೋಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಶ್ರದ್ಧಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನಾಗ್ಪುರದಿಂದ ಲಕ್ನೋಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಡಿಜಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಮಿತಾಭ್ ಯಶ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವ ಶರ್ಮಾ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ 11 ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಲಗಡೆಯ ಮೂಳೆ ಕೂಡ ಮುರಿದಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತ್ತಿತ್ತು. ಶಿವನ ತಾಯಿ ರಂಜನಾ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಸಾವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಹಜರತ್ಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವ ಶರ್ಮಾ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ; ಶ್ರದ್ಧಾ ದುಬೆ ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ದ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿ