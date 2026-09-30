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ಶಿವಸೇನೆಯ ಯುಬಿಟಿ ವಿಭಾಗ್​ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂರ್ಣೇಕರ್​ಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ: ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತರ ಬಂಧನ

ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಐವರು ಶಂಕಿತರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2026 at 8:14 AM IST

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ಠಾಣೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಶಿವಸೇನೆ (UBT) ಪಕ್ಷದ ಮನ್ಪಾಡಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಪುರ್ಣೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ(ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29) ರಾತ್ರಿ 9:30 ರಿಂದ 9:45 ರ ನಡುವೆ ಕಪುರ್‌ಬಾವ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ ಮಾಲ್ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂರ್ಣೇಕರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪೂರ್ಣೇಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, ನಂತರ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಪೂರ್ಣೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಕ್ಷಣವೇ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರಾದರೂ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Shiv Sena UBT Vibhag Pramukh Pradeep Purnekar shot dead in Thane two suspects detained
ಶಿವಸೇನೆಯ ಯುಬಿಟಿ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂರ್ಣೇಕರ್ ಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ (ETV Bharat)

ಈ ಘಟನೆಯು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ (ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್) ತಂಡಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಐವರು ಶಂಕಿತರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂರ್ಣೇಕರ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಐವರು ಶಂಕಿತರ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕದಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Shiv Sena UBT Vibhag Pramukh Pradeep Purnekar shot dead in Thane two suspects detained
ಶಿವಸೇನೆಯ ಯುಬಿಟಿ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂರ್ಣೇಕರ್ ಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ (ETV Bharat)

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವವರೆಗೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂರ್ಣೇಕರ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂರ್ಣೇಕರ್ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ, ದರ್ಪದ ಬಿಲ್ಡರ್ ಒಬ್ಬರ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಹಾಗೂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಾಗಿ ಅವರು ಕಪುರ್‌ಬಾವ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನೂ ಕೋರಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯೋಜನೆ: ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂರ್ಣೇಕರ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗೆ ಭಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (DCP) ಕೂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಜನಸಂದಣಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು.

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TAGGED:

SHIV SENA UBT
TWO SUSPECTS DETAINED
ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಶಿವಸೇನಾ ನಾಯಕನ ಹತ್ಯೆ
ವಿಭಾಗ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂರ್ಣೇಕರ್
PRADEEP PURNEKAR SHOT DEAD

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