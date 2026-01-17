ETV Bharat / bharat

ಶಿವಸೇನೆಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕಿ ನೀಲಾ ದೇಸಾಯಿ ನಿಧನ: ಯುಬಿಟಿಗೆ ಎರಡು ಹಿನ್ನಡೆ

ಶಿವಸೇನೆಯ ಶಾಸಕಿ ನೀಲಾ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

MLA Neea Desai
ಶಿವಸೇನೆಯ ಶಾಸಕಿ ನೀಲಾ ದೇಸಾಯಿ (ETV Bharat)
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ಯುಬಿಟಿ ಪಕ್ಷವು ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ, ತನ್ನ ನಿರಂತರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುಬಿಟಿ ಮೇಯರ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪಕ್ಷವು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.

ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂಬೈ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಠಾಕ್ರೆ ಕುಟುಂಬವು ಈ ವರ್ಷದ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 65 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನಡೆಯ ನಂತರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಠಾಕ್ರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದು ನೀಲಾ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ನಿಧನ.

ಶಿವಸೇನೆಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕಿ ನೀಲಾ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ನೀಲಾ ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಶಿವಸೇನೆಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಯಿತು.

ಶಿವಸೇನೆಯ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ನಾಯಕಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ನೀಲಾ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಶಿವಸೇನೆಯ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ನಾಯಕಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಅವರು 1990ರಲ್ಲಿ ವಿಲೇ ಪಾರ್ಲೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಿವಸೇನೆಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕರಾದರು. ನಂತರ, ಅವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 2026ರ ಮುಂಬೈ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ಯುಬಿಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ನಿಧನವು ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ದುಃಖದ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯಗಳಿಂದ ಸಂತಾಪ : ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಯುಬಿಟಿ ಪಕ್ಷವು ಎರಡು ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು, ಎರಡನೇಯದು ಅನುಭವಿ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖ. ನೀಲಾ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯಗಳಿಂದ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

