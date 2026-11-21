ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದವರ್ಯಾರು?: ದಾನ ಶೂರ 'ಶಿವ ನಾಡಾರ್ ಕುಟುಂಬ'
ಶಿವ ನಾಡಾರ್, ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ, ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ: 26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು?
Published : November 21, 2026 at 3:29 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಹೆಚ್ಸಿಎಲ್ ಸಮೂಹದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶಿವ ನಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಸತತ ಐದನೇ ವರ್ಷವೂ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರ ದಾನಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎಡೆಲ್ಗಿವ್ ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಲಾಂತ್ರೋಪಿ ಲಿಸ್ಟ್ 2026 ಪ್ರಕಾರ, ನಾಡಾರ್ ಕುಟುಂಬವು 2026ರಲ್ಲಿ 2,593 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಶಿವ ನಾಡಾರ್ ಅವರು ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 7.1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಸಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು 2025ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2,708 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ದೇಣಿಗೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 93 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ದಾನಿಗಳು ಒಟ್ಟು 11,554 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 10,380 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಶೇಕಡಾ 11ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ನೀಡಿದ ದೇಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ರಾಜಕೀಯ ಆಪಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 877 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ನೀಡಿದ ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 127ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಬಜಾಜ್ ಕುಟುಂಬವು 632 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕಳೆದ ಸಲದ ದೇಣಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಶೇಕಡಾ 42ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಂಬಾನಿ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿವೆ? ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 620 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 1ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಡೆಲ್ಗಿವ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೈರಸ್ ಎಸ್. ಪೂನಾವಾಲಾ ಮತ್ತು ಆದಾರ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 336 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಶೇಕಡಾ 94ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ) ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧೀರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಮೀರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 77 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಒಟ್ಟು 334 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ, ರೋಹಿಣಿ ನಿಲೇಕಣಿ, ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್, ಕೆ. ದಿನೇಶ್, ಕುಮಾರಿ ಶಿಬುಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಎನ್. ಆರ್. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಮೂಹವು 920 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ.
ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆ? ಸಿರಿವಂತ ದಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ದೇಣಿಗೆ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು ದೇಣಿಗೆಯ ಶೇಕಡಾ 36 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 4,188 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 1,768 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 82 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ), ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವು 1,377 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದೇಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1,220 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಶಿವ ನಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವೊಂದೇ ನೀಡಿದೆ.
ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು..: ಎಡೆಲ್ಗಿವ್ ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಲಾಂತ್ರೋಪಿ ಪಟ್ಟಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ 219 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ 10 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯು ಒಟ್ಟು ದೇಣಿಗೆಯ ಶೇಕಡಾ 57ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 19 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಲಾ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, 32 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 80 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
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