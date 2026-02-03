28 ದಾನಿಗಳಿಂದ 32 ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿದಾನ: ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಮಾನವೀಯತೆ
ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಶಿರಡಿಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಡೆಸುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : February 3, 2026 at 3:13 PM IST
ಶಿರಡಿ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನೇತ್ರದಾನ ಮಹಾದಾನ, ಅಂಧರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕ ಕಿರಣ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಮರಣಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಬದುಕುವ ಪವಿತ್ರ ಕೆಲಸವಿದು. ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿರಡಿಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು 2026ರ ಜನವರಿಯ ನಡುವೆ 28 ದಾನಿಗಳು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 32 ನಿರ್ಗತಿಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿಯೂ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಾಯಿನಾಥ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಶಾ ಕೇಂದ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. ಸಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ನಿಧನಾ ನಂತರ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿವೆ. ದುಃಖದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಾನವೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅನೇಕರ ಬದುಕು ಬೆಳಗಿಸಿವೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಣ್ಣಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಾಯಿನಾಥ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಕಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
"ನೇತ್ರದಾನ ಕೇವಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಬೇರೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತರುವ ಪವಿತ್ರ ಕಾಯಕ. ಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಕಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಬದ್ಧ" ಎಂದು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಡಾ.ಮೈಥಿಲಿ ಪಿತಾಂಬರೆ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಕಸಿ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಸೌದಾಮಿನಿ ನಿಘುಟೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಕಾಲಿಕ ನೇತ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಕಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಕಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅರ್ಖಾಡೆ ಎಂಬ ರೋಗಿಯ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
"ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಅರ್ಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಕಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ನೇತ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಕಸಿ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ" ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
