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ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಸಂಭ್ರಮ: ಬಗೆ ಬಗೆ ಹೂವುಗಳಿಂದ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಅಲಂಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಯಿ ಭಕ್ತರಾದ ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೂವಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Shirdi Sai Baba Temple Dazzles with Floral Decorations and Illuminations for Guru Purnima Festival
ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಸಂಭ್ರಮ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 29, 2026 at 11:46 AM IST

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ಶಿರಡಿ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿರಡಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಉತ್ಸವಾಚರಣೆಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ದೀಪಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಯಿ ಭಕ್ತರಾದ ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಲಾಬಿ, ಚೆಂಡುಹೂವು, ಆರ್ಕಿಡ್, ರಜನೀಗಂಧ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Shirdi Sai Baba Temple Dazzles with Floral Decorations and Illuminations for Guru Purnima Festival
ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಸಂಭ್ರಮ (ETV BHARAT)

ಸಾಯಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಮಂದಿರ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನೂ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿ, ಗುರುಸ್ಥಾನ, ದ್ವಾರಕಾಮಾಯಿ ಮತ್ತು ಚಾವಡಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.

Shirdi Sai Baba Temple Dazzles with Floral Decorations and Illuminations for Guru Purnima Festival
ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಸಂಭ್ರಮ (ETV BHARAT)

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಗುಲದ 3ನೇ ಗೇಟ್‌ನ ಹೊರಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೂವುಗಳಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃತಿಯು ಸಾಯಿ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಸೈರಾಜ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಮಾಧಿ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದೆ.

Shirdi Sai Baba Temple Dazzles with Floral Decorations and Illuminations for Guru Purnima Festival
ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಸಂಭ್ರಮ (ETV BHARAT)

ಸಾಯಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಶಿರಡಿ: ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವು ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೈವಿಕ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ವಾತಾವರಣದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಯಿ ಭಕ್ತರು ಶಿರಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮೇಳೈಸಿದೆ.

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TAGGED:

SHIRDI GURUPURNIMA DECORATION
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SHIRDI SAI BABA TEMPLE
ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ
GURUPURNIMA

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