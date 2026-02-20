ETV Bharat / bharat

ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಆಡುವಾಗ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್​ ಸಂಸದ ನಿಧನ: ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂತಾಪ

2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ರಿಕಿ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ವಿಪಿಪಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

Shillong MP Ricky Syngkon Collapses While Playing Football, Dies At Hospital; PM Modi Condoles Demise
ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್​​ ಸಂಸದ ರಿಕಿ ಎಜೆ ಸಿಂಗ್ಕಾನ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 20, 2026 at 11:11 AM IST

1 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಮೇಘಾಲಯದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್​​ ಸಂಸದ ವಾಯ್ಸ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಪೀಪಲ್​ ಪಕ್ಷ​ (ವಿಪಿಪಿ)ದ ರಿಕಿ ಎಜೆ ಸಿಂಗ್ಕಾನ್​ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವಾಗ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ​ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಂಗ್ಕಾನ್ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಮಾವ್ಲೈ ಮಾವಿಯೊಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಡವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹತ್ತರಿದ ಸಮುದಾಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯದರು.

ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿರಲಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಉನ್ನತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜೈವ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ಹೆಚ್. ಗಾರ್ಡನ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಿಂಗ್ಕಾನ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8.42ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರ ನಿಧನವನ್ನು ಘೋಷಸಿಲಾಯಿತು. ಸಂಸದರ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸದರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೋನ್ ಟಿನ್ಸಾಂಗ್, ವಿಪಿಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ಡೆಂಟ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಬಸಾಯಾವ್ಮೊಯಿಟ್, ಹಲವು ಶಾಸಕರು, ಹಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್‌ನ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದ ಡಾ. ರಿಕಿ ಎಜೆ ಸಿಂಗ್ಕಾನ್ ಅವರ ನಿಧನ ದುಃಖ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಮೇಘಾಲಯದ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಮರ್ಪಿತ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೇಘಾಲಯ ರಾಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ತಳಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಆಡಳಿತ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಂಗ್ಕಾನ್ ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನವು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಪಿಪಿಗೆ ಭರಿಸಲಾಗದ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

SHILLONG MP RICKY SYNGKON

