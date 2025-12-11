ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಚೀನಾ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಂಸದರ ಸಲಹೆ
ದೆಹಲಿಯ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
Published : December 11, 2025 at 7:35 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿನ ಗಂಭೀರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಗುರುವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು. ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಚೀನಾ ಮಾದರಿ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಡಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಮಾನಸ್ ರಂಜನ್ ಮಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವವರೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು "ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಪತ್ತು" ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದರು.
ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಒಡಿಶಾದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ, ದೆಹಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆಯೂ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು, ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದರು.
ಸದನ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಂಸದೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಲಕರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿಷಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರ ನೋವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ನಾವು ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಲಿನ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭುವನೇಶ್ವರ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳನ್ನು ಅಧಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಚೀನಾ ಮಾದರಿ ಅನುಸರಿಸಿ- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಮಾಣಿಕ್ಕಂ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಬೀಜಿಂಗ್ (ಚೀನಾ) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ, ಜನರು ವಿಷಕಾರಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಚೀನಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೀಜಿಂಗ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲುಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ನಡುವೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೂಳೆ (ತ್ಯಾಜ್ಯ) ಸುಡುವುದು, ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಹೊಗೆ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಧೂಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಷಗಾಳಿಗೆ ಬೆದರಿದ ದೆಹಲಿ: ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಟ್ರೋ ಹಿಡಿದ ಜನರು, ನಿತ್ಯ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಂಚಾರ
ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಮಾನದಂಡವಿದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲ; ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ