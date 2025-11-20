ಐದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ’ಮುಖಿ’ ಚೀತಾ: 27ಕ್ಕೆ ಏರಿದ Cheetahs ಸಂಖ್ಯೆ; ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಭ್ರಮ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮುಖಿ ಎಂಬ ಚೀತಾ ಐದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಮುಖಿ 33 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಜನಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.
Published : November 20, 2025 at 12:52 PM IST
ಭೋಪಾಲ್/ಶಿಯೋಪುರ್: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಚೀತಾ ಮುಖಿ, ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಐದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ.
ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು ಎರಡೂ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇವೆ. ಐದು ಹೊಸ ಚೀತಾ ಮರಿಗಳ ಆಗಮನವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂತಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಕುನೋದಲ್ಲಿರುವ ಚೀತಾ ಕುಟುಂಬವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಐದು ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಚೀತಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 21 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಸ್ತುತ 27 ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
A historic milestone has been achieved as Indian-born cheetah Mukhi has given birth to five cubs in Kuno National Park, Madhya Pradesh. The mother and cubs are doing well.— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) November 20, 2025
This is an unprecedented breakthrough for India’s cheetah reintroduction initiative. Mukhi, the first… pic.twitter.com/uSxZpVqnV4
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಚೀತಾ ಮರುಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 33 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹೆಣ್ಣು ಚೀತಾ ಈ ಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಈಗ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಚೀತಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೀತಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಚೀತಾಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಲವಾದ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀತಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಭರವಸೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2016ರಲ್ಲಿ 16 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಚೀತಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 21ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 27 ಚೀತಾಗಳಲ್ಲಿ 24 ಅನ್ನು ಕುನೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಗಂಡು ಚೀತಾಗಳಾದ ಪಾವಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್, ಹೆಣ್ಣು ಚೀತಾ ಧೀರಾಗಳನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಸಾಗರ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 31 ಮರಿಗಳು ಜನಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 10 ಮರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 11 ಮರಿಗಳು ಜನಿಸಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 10 ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿವೆ. ಕುನೊದಲ್ಲಿ ಚೀತಾ ಮರಿಗಳು ಜನಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮುಖಿ ಈಗ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2022 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಚೀತಾಗಳು: 2022 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು, ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ 20 ಚೀತಾಗಳನ್ನು ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ ಎಂಟು ಚೀತಾಗಳು ಕುನೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ನಂತರ 12 ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುನೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಚೀತಾಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಭಾರತದಲ್ ಚೀತಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಚೀತಾ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ