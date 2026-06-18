60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹ: ಇದು ಶಿಯೋಪುರದ ಇಬ್ಬರು ವೃದ್ಧರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರೇಮಕಥೆ
ಇಬ್ಬರು ವೃದ್ಧರು ತಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
Published : June 18, 2026 at 4:27 PM IST
ಶಿಯೋಪುರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಯೋಪುರದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿವಾಹ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮರಳಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಯೋಪುರದ 60 ವರ್ಷದ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಮೀನಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬರನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ ಗೌರಾ ಬಾಯಿ ಮೀನಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅದರ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವಾಹವು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಶಿಯೋಪುರದ ಛೋಟಾ ಖೇಡಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಮೀನಾ ಮತ್ತು ಬರಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೋರ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಗೌರಾ ಬಾಯಿ ಮೀನಾ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಮಗಢ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಇದು ಕೇವಲ ಮದುವೆಯಲ್ಲ, ಗೌರವ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌರಾ ಬಾಯಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು : ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಅವರಂತೆಯೇ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬರನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೋರ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ 60 ವರ್ಷದ ಗೌರಾ ಬಾಯಿ ಮೀನಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅವರ ಪತಿ ರಾಂಪಾಲ್ ಮೀನಾ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಗೌರಾ ಬಾಯಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಗೌರವವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊಸೆಯಿಂದ ಕಿರುಕುಳ, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಬಂದ ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮಾತುಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಬೇಸರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದವು. ಅವರ ನೋವನ್ನು ಕೇಳಲು ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಯ್ತು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಶಿಯೋಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಛೋಟಾ ಖೇಡಾ ನಿವಾಸಿ 60 ವರ್ಷದ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಮೀನಾ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಅವರ ಒಂಟಿತನ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 15 - 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ರಾಮಗಢ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಗೌರಾ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ: ಸಮಾಜವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹವು ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗೌರವ, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಗೌರಾ ಅವರ ಕಥೆಯೂ ಅಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
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