ETV Bharat / bharat

ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಶಿಕ್ಷಕ: ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಮೇಷ್ಟ್ರು!

ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕುರುಡೆಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನೇ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಕಳೆದ 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅಂಧತ್ವವನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮಾಶಿಶ್​ ಕುಮಾರ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 23, 2026 at 6:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶೇಖ್‌ಪುರ(ಬಿಹಾರ): ಇಲ್ಲಿನ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಾದರೂ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇವರು ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು. ಶೇಖ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 4 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಚರಿಹರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮಾಶಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮಾಶಿಶ್ ಅವರು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೋಧನಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆಯು ಅವರ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಅವರು ನಿತ್ಯ 4 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕನಸುಗಳನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮಾಶಿಶ್​ (ETV Bharat)

ಶೇಖ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇಹಕುಸುಂಭ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮಾಶಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮಾಶಿಶ್ ಕುಮಾರ್, "ನಾನು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆರನೇ ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ಕುರುಡನಾದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ದೃಷ್ಟಿ ಕುಂದಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ" ಎಂದರು.

"ದೃಷ್ಟಿಹೀನನಾದ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಬಳಿಕ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 1990ರಲ್ಲಿ, ಪಾಟ್ನಾದ ದೃಷ್ಟಿಹೀನರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ತರುವಾಯ, ವಾರಣಾಸಿಯ ದುರ್ಗಾಕುಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಸತ್ಯಾವತಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬೋಧನೆ: ರಾಮಾಶಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 2006ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರಾಮಾಶಿಶ್ ಅವರು, "ದೃಷ್ಟಿಹೀನರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬ್ರೈಲ್​ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮಾಶಿಶ್​ (ETV Bharat)

ಮಕ್ಕಳು ಏನಂತಾರೆ?: ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮಾಶಿಶ್ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಬಳಿಕ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬೋಧನಾ ಶೈಲಿ ನಮಗಿಷ್ಟ. ಬ್ರೈಲ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ರೈಲ್ ಬಳಸಿ ಬೋಧನೆ: ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಮಾಶಿಶ್​ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಓದಿ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.

TAGGED:

RAMASHISH KUMAR
INSPIRING STORY OF TEACHER
BIHAR
VISUALLY IMPAIRED TEACHER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.