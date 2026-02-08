INTERVIEW: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಚುನಾವಣೆ, ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ನಿಷೇಧ ಕುರಿತು ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಮಾತು
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೇಶದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : February 8, 2026 at 6:56 AM IST
ದೀಪಾಂಕರ್ ಬೋಸ್
ರಾಜಕೀಯ ಅರಾಜಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದೇ 12 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿವೆ. ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗುವ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರು ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮಧ್ಯಂತರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು?
ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ರಚನೆಯಾಗುವ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕಾರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಡಳಿಯ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು) ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ ಇರುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವು ತಾನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಭೂತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇತೃತ್ವದ ದಂಗೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಮನಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ?
ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ: ಈ ತೀರ್ಪು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪಿಸಲಾದ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ಆರೋಪಗಳು, ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಯ್ಕೆಯ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ವಕೀಲರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಕಾನೂನು ಪರಿಣತಿಯಿರುವ ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ಅದರಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಗುಂಪು ದಾಳಿಗಳು, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಬಂಧನಗಳು ಇವಾಗಿವೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೇನೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಎಂದಿಗೂ ಆದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಾಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದೆ. ರಕ್ತಪಾತ ಅಥವಾ ಜೀವಹಾನಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಈ ಭೀಕರ ಜೀವಹಾನಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿತು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ 11 ಹಿಂದೂಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾವು ಈಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ?
ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದಾದ ದೇಶ. ಇಂದು, ಆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಯೂನುಸ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಹಿಂದೂಗಳು, ಬೌದ್ಧರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದವು. ಈ ದಾಳಿಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮನಿಂದೆಯ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸತತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಅನಾಗರಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯೂನುಸ್ ಆಡಳಿತ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿನ ಅರಾಜಕತೆಯಿಂದ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ?
ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ: ನಮ್ಮ ತತ್ವವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗಿನ ಸ್ನೇಹವಾಗಿತ್ತು. ಭೌಗೋಳಿಕತೆ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಂಪರ್ಕ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿರುವುದು ನನಗೆ ಕಳವಳ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಜನರ ಆದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಹತಾಶ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 1971 ರ ನರಮೇಧವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯೂನಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಆವರಣಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಮತೋಲನವಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಬಯಸುವ ಆಡಳಿತದ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಿರ್ಮಾತೃ. ನೀವು ದೇಶವನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷ ಆಳಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಯುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?
ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ: ಷರೀಫ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ದುರಂತ ಮತ್ತು ಖಂಡನೀಯ. ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರತೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ ಬಿಎನ್ಪಿ, ಜಮಾತ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ತನಿಖೆಯ ಬದಲು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಂಪುಗಳು ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ದೂಷಿಸಲು, ಪತ್ರಿಕೆ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸುಡಲು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಘಟಿತ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಚುನಾವಣಾ ಆದೇಶಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಿಎನ್ಪಿ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಮತದಾರರಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ನಿಷೇಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮತ್ತು ಬಹುತ್ವವು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಆ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು, ರಾಜಕೀಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಯುವಕರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ಯುವಕರಂತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನ್ಯಾಯಯುತ ಸಮಾಜದ ಕನಸು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಅವರಿಗೆ ಇದು ರಾಮರಾಜ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವು ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೀಳಿಗೆ 1971 ರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕರಾವಳಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಸರ ರತ್ನ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಭದ್ರತಾ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದೀರಿ?
ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ: ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ದ್ವೀಪವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪರಿಸರದ ನಿಧಿ. ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಹವಳ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನನ್ಯ ಸಮುದ್ರ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ನೆಲೆ. ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹವಾಮಾನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದವರೆಗೆ ಪರಿಸರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಏರುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಳಿದ್ದೀರಿ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೀರಾ? ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನು?
ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ: ದೇಶವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜನರು ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊರಗಿರಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಂವಾದವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಇದ್ಯಾವುದೂ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೂರಾರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವು ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. . ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಗಮನ, ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕೇಳುವ ಇಚ್ಛೆ ಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಲವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು.
