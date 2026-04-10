ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನಂಬಿದರೆ, ಕನ್ನಿಮೋಳಿ ಮತ್ತೆ ತಿಹಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಖಂಡಿತ: ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ.ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ
2ಜಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನಂಬಿದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಜೈಲು ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : April 10, 2026 at 10:08 AM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕಿ ಕನ್ನಿಮೊಳಿ ಅವರನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಮತ್ತೆ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಖಂಡಿತ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಣ್ಣಾ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ) ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2ಜಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನಂಬಿದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಜೈಲು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ಕರುಣಾನಿಧಿ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅವರೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
2ಜಿ ಸ್ಪಕ್ಟ್ರಮ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 2011ರ ಮೇ 20ರಂದು ಕನ್ನಿಮೋಳಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸದೆ ಕನ್ನಿಮೋಳಿ. ಬುಧವಾರ ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಜನರಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಕೇವಲ ಎಡಪ್ಪಾಡಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ, ನಂತರ ದೆಹಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊರತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿಲ್ಲ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಜನರು ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು, ತಮಿಳುನಾಡು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಜನರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಿಮೋಳಿ ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕವಿತಾ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೋರಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ 4 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.
