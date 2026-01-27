ನಿಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ?; ಹಾಗಾದರೆ ಭಯ ಏಕೆ?- SheTeamsಗೆ ಹೇಳಿ!
2025 ರಲ್ಲಿ 366 ಮಂದಿಗೆ 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲಿಂಗ್'- ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ SheTeams ಸಿಬ್ಬಂದಿ - 2025 ರಲ್ಲಿ 3,826 ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದ ಪೊಲೀಸರು
Published : January 27, 2026 at 7:30 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ: ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐಡಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಸಭ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೌನವಾಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಶೀಟೀಮ್ ಎಂಬ ತಂಡ ನಿಂತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಾವು ಅವರ ಪರವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು She Teams ಪರಿಹರಿಸಿದೆ.
ಸ್ನೇಹದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವನು ಸ್ನೇಹದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಯುವತಿ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಈಗ ಅವು ಈಗ ಅವಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಕುಣಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಯುವತಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಅವಳು ಪ್ರತಿದಿನ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕೊನೆಗೆ ಬೇಸತ್ತು 'ಶೀ ಟೀಮ್ಸ್' ಸಹಾಯ ಯಾಚಿಸಿದ್ದಳು.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಆತ ಅವಳು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದಿದ್ದರೆ ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ. ಆಕೆ, ಆತನ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುವತಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆನಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಇವು ಕೇವಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೌನ ಯಾತನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1149 ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಶೀ ಟೀಮ್ಸ್ ಪರಿಹರಿಸಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಿಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಪರಿಚಯ; 2025 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾದ 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲಿಂಗ್' ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 366 ಮಂದಿ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಶೀ ಟೀಮ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನೆರವು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುವುದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಳುಹಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಫಲವಾದ ಬಳಿಕ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಶೀ ಟೀಮ್ಸ್ ಇಂತಹ ಸುಮಾರು 366 ಸಂತ್ರಸ್ತರು ನೆರವು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ನೀವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪತಿಗೆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ SheTeams ಎಸ್ಐ ಸುಮಾ ಪ್ರಿಯಾ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ, ನಾವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮಫ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು, ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ 121 ಘಟನೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಅಂತಹ ಕರೆಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿರುವುದಾಗಿ 50 ಮಹಿಳೆಯರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಸುಮಾರು 82 ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಆರ್ಥಿಕ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅತ್ಯಾಚಾರದ 98 ದೂರುಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶೀ ಟೀಮ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ SheTeams ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:
ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಶೀ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಮೊದಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. - ಲಾವಣ್ಯ ನಾಯಕ್, ಶೀ ಟೀಮ್ಸ್ ಡಿಸಿಪಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್
ದೂರುಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ: ಶೀ ಟೀಮ್ಸ್ ದೂರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತ 15 ತಂಡಗಳು 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 3,826 ಜನರನ್ನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗಂಭೀರ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡಿದರೆ ಅಂತಹವರ ಇಡೀ ಭವಿಷ್ಯ ಜೈಲಿನ ಗೋಡೆಗಳೊಳಗೆ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಿಪಿ ಸಜ್ಜನರ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಮೌನವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಸಹಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಡಯಲ್ 100 ಅಥವಾ ಶೀ ಟೀಮ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9490616555 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
