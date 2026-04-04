1 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳದ ನೌಕರಿ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ; ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಾಧನೆ!
ಉದ್ಯಮದಾಚೆಗೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಿಷಿತಾ ಅವರು, "ಮಹಿಳಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಪೂರ್ಣ" ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 4, 2026 at 3:32 PM IST
ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಧಿಕ ಸಂಬಳ ಬರುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಿಷಿತಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮಾರ್ಗವೊಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ರಿಷಿತಾ ಅವರು, ಮೂಲತಃ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಬಿಎ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ರಿಷಿತಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತಗೊಂಡು ಆಕೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಬಂದ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ: ಜನರು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ತಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಿಷಿತಾ.
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ: ರೂ. 15 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ರಿಷಿತಾ ಟುನಿಕಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ತಟ್ಟೆಗಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಗಾಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಅವರು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ, ತಾಳೆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಇಂದು ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 40 ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಉದ್ಯಮದ ಆಚೆಗೆ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಧ್ಯೇಯ ಎಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ. "ಮಹಿಳೆಯರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಪೂರ್ಣ" ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ರಿಷಿತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಿಷಿತಾ ಗುರುತಿಸಿ, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದಾಸ್ತಾನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ, ರಿಷಿತಾ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೈನಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಅವರು, ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಮಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿಯನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ" ಎಂದು ರಿಷಿತಾ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರ, ಉದ್ಯಮವನ್ನಷ್ಟೇ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಸ್ಥಿರತೆಯು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಬದಲಾವಣೆಯ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತಹ ಚಳವಳಿಗೂ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
