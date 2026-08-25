ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಶವ ಪತ್ತೆ ಕೇಸ್: ಮಗಳ ಹತ್ಯೆಗೆ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಸುಪಾರಿ, ಪ್ರಿಯಕರನಿಂದ ಹತ್ಯೆ
ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಯಕರನೇ ಕೊಂದಿದ್ದು, ಹೆತ್ತ ತಂದೆಯೇ ಮಗಳ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
Published : August 25, 2026 at 12:09 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಇಲ್ಲಿನ ಹನುಮಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಕತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಮೃತರನ್ನು ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋದಾವರಿಖಣಿಯ ಮಾನಸ (33) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನಸಳ ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯೇ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಎಲ್ಕತುರ್ಥಿಯ ನಿವಾಸಿ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಮಾನಸ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜೇಶಂ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಕಾಜಿಪೇಟೆ ಎಸಿಪಿ ಪಿಂಗಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನಸ ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ, ಕರೀಂನಗರದ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಕಳೆದ ವಾರ, ಆಕೆ ತಾನು ಅರುಣಾಚಲಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ ವಿನೋದ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು.
ಈ ವೇಳೆ ಆಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಳು. ನಂತರ ನಾನು ಮಾನಸಳ ತಂದೆ ರಾಜೇಶಂ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ರೇಗಾಡಿದರು.
ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ವಿನಯ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ನಂತರ, ಶವವನ್ನು ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಎಲ್ಕತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಂದೆ. ಶವವನ್ನು ಹೂಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಆತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಕತುರ್ಥಿಯ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸಿಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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