ETV Bharat / bharat

SHE CAB: ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ 'ಶೀ ಕ್ಯಾಬ್'​: 24X7 ಲಭ್ಯ, ಪುರುಷರಿಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ!

ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣದ ಶಂಶಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 'ಶೀ ಕ್ಯಾಬ್‌'ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

TELANGANA SHE CAB Shamshabad airport SHE CAB ಶೀ ಕ್ಯಾಬ್‌
'ಶೀ ಕ್ಯಾಬ್'ನ ಮಹಿಳಾ ಚಾಲಕಿ. (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 23, 2025 at 6:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್​(ತೆಲಂಗಾಣ): ರಾಜ್ಯದ ಶಂಶಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಶೀ ಕ್ಯಾಬ್‌'ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಯಾಬ್​ ಚಾಲಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಅವರ ಹಣವನ್ನು ದೋಚಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಓಡಿಸುವ ಶೀ ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರೇ ಡ್ರೈವರ್​ಗಳು: ಶಂಶಾಬಾದ್​​​ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 90,000 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಶೀ' ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ವಿದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಬ್​ಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪುರುಷರಿಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ: ಈ ಕ್ಯಾಬ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 24X7 10 'ಶೀ' ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಕಂಡೀಶನ್ ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಜಿಐಎ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ 'ಶೀ' ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸೈಬರಾಬಾದ್​ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ಗಜರಾವ್ ಭೂಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬರಲಿದೆ ಇನ್ನೂ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿ-ಪೇಯ್ಡ್​​​​ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು: ಶೀ-ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸೈಬರಾಬಾದ್​​​​ ಪೊಲೀಸರು ಶೀ-ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿ-ಪೇಯ್ಡ್​​​​ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2021ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಶೀ-ಕ್ಯಾಬ್‌: ಶೀ-ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 18 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚಾಲನಾ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಂದಿನ ಸಚಿವ ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಈ ವರ್ಷ ಶಂಶಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮೇಡಂ: ಆರು ಮಹತ್ವದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಬಾಸ್​!

TAGGED:

TELANGANA SHE CAB
SHAMSHABAD AIRPORT
SHE CAB
ಶೀ ಕ್ಯಾಬ್‌
TRAFFIC PREPAID TAXI SERVICES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

46ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಾಹುಬಲಿ: ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು ಈ 5 ಸಂಗತಿ

ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಹೋಂಡಾ, ಜಾವಾಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಯಮಹಾದ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ!

ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ನಲ್ಲಿ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್​ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್​ ಟೂಲ್​! ನಿಮ್ಮ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!

'ನನಗಾಗಿ ಉರುಳುಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದರು'​: ಕೌನ್​ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ನೆನೆದ ಅಮಿತಾಬ್​ ಬಚ್ಚನ್​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.