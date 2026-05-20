NEET ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದು ಓರ್ವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕ: ವಿರೋಚಿತ ಹೋರಾಟದ ಸ್ಟೋರಿ
ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಸುತಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 20, 2026 at 4:08 PM IST
ಚುರು(ರಾಜಸ್ಥಾನ): 2026ರ ನೀಟ್-ಯುಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಿಕಾರ್ನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಸುತಾರ್.
ಹೀಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು ಅಕ್ರಮ: ಮೇ 3ರಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮುನ್ನಾದಿನ ಬಗೆಹರಿಸಿದ ಪಿಡಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು 45 ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ!. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸುತಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಇದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರವೆಂದು ಮನದಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರಿತು ಹೋರಾಡಲು ಸಜ್ಜಾದರು.
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದ ಮೇ 3ರ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಸಿಕಾರ್ನ ಉದ್ಯೋಗ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದೆ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವೈರಲ್ ಪಿಡಿಎಫ್ಗಳು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರಣ, ವೈರಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪಡೆದವರು ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದೂ ಅವರೇ. ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಮೇ 7ರಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಎಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಟಿಎ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕರೆಗಳು ಬಂದವು. ಮರುದಿನವೇ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ತಂಡವು ಸಿಕಾರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅವರ ವಿವರವಾದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ನಂತರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಎಸ್ಒಜಿ) ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರೂ ಸಹ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ: ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕವಿತ್ತು. ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಫಿಯಾ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಭಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು.
ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಎನ್ಟಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಗುಂಪು (ಎಸ್ಒಜಿ) ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಮತ್ತು ಜಾಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ಶಿಕ್ಷಕ ಸುತಾರ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಸಿಬಿಟಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ ನೀಟ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರು ಸಲಹೆ. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಶಿಕಾಂತ್.
ನೀಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿವಾದ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 21ರಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮರುನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಈಗ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಇತರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಬಿಹಾರ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
