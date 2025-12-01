ETV Bharat / bharat

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಗೆ 2ನೇ ಬಾರಿ ಗೈರು: ಕೈ ಪಕ್ಷ ತ್ಯಜಿಸುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರೇ ಶಶಿ ತರೂರು?

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕೈ ಪಕ್ಷ ಬಿಡುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರೆ? ಎಂಬ ಮಾತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಶಶಿ ತರೂರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ
ETV Bharat Karnataka Team

December 1, 2025

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದಿನಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾನುವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಗೆ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಬಿಡುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರೆ ಎಂದು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೆ, ತರೂರ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದು, ತಮ್ಮ 90 ವರ್ಷದ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ತರೂರ್ ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರೂ ಕೂಡಾ ಭಾನುವಾರದ ಸಭೆೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ.

ಶಶಿ ತರೂರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್‌ಐಆರ್) ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭೆಗೂ ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆದ್ದಿದ್ದವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರಧಾನಿಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಇತರ ನಾಯಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು, ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ತಂತ್ರಗಳು ನೀವು ಇರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಬೇಕು. ವಿವರಣೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಎನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀನಾಥೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದೇನೂ ನನಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಯುತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವರಿಂದ ಅವರೇಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಕುರಿತು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡರೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಷಣ ಎಂದಷ್ಟೇ ನನಗನ್ನಿಸಿತು. ಇನ್ನು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶಶಿ ತರೂರ್, "ನಾನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇರಳದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರ ನಿರಂತರ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಂತರ ತರೂರ್ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಒಲವು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ತರೂರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತರೂರು ಪಕ್ಷ ತ್ಯಜಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ, ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ತಾರಾ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

