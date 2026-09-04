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ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ DJ ಬಳಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾನಂದ್ ಬಾಪಟ್​​ಗೆ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಬೆಂಬಲ

ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಡಿಜೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾನಂದ್ ಬಾಪಟ್​ಗೆ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

SHARAD PAWAR SUPPORTS VIDYANAND
ವಿದ್ಯಾನಂದ್ ಬಾಪಟ್​​ಗೆ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಬೆಂಬಲ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2026 at 4:03 PM IST

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ಪುಣೆ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾನಂದ್ ಬಾಪಟ್​ ಮೇಲೆ ಗುರುವಾರ ಪುಣೆಯ ತಿಲಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಶಾಲೆ ಚೌಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗಣೇಶ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೊಬ್ಬ ಬಾಪಟ್​ಗೆ ಥಳಿಸಿದ್ದ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಡಿಜೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಾಪಟ್​ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾನಂದ್ ಬಾಪಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ಎತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವಂತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪು ಪದ್ಧತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಾದರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವುದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ. ಬಾಪಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೊಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ‘ಡಿಜೆ ಮುಕ್ತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ’ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಪಟ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಪಟ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರ ನಿಲುವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿದ್ಯಾನಂದ್ ಬಾಪಟ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪುಣೆಯ ಅನೇಕ ನಾಗರಿಕರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕು. ಸಂವಿಧಾನವೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಲುವು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು; ಹಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಪುಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪುಣೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರಾದ ವಿದ್ಯಾನಂದ್ ಬಾಪಟ್ ಅವರು ಡಿಜೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಬಾಪಟ್, ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯ ಜಾಗೃತ ನಾಗರಿಕರು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿಯಾದ ಶಬ್ದದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ರ‍್ಯಾಲಿಯನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಪಟ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

VIDYANAND BAPAT
VIDYANAND AGAINST DJ
SHARAD PAWAR
SHARAD PAWAR SUPPORTS VIDYANAND

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