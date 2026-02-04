ETV Bharat / bharat

ಅಮೆರಿಕ - ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್​ಸಿಪಿ ನಾಯಕ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ

ಎನ್​ಸಿಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶರದ್​ ಪವಾರ್​ ಅವರು ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ, ಎನ್​ಸಿಪಿ ಬಣಗಳ ವಿಲೀನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಎನ್​ಸಿಪಿ ನಾಯಕ ಶರದ್ ಪವಾರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 4, 2026 at 2:01 PM IST

ಬಾರಾಮತಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಅಮೆರಿಕವು, ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಪಿ (ಎಸ್​​ಪಿ) ಬಣ ನಾಯಕ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ. ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಬಲ ದೇಶ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ನಾನು 58 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ, ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬಜೆಟ್​ ಅಧಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಗೈರಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆ (ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ವಿಮಾನ ಪತನ) ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ರಾಹುಲ್​ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು: ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿ ಗುದ್ದಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಎನ್​ಸಿಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಎಂ.ಎಂ. ನರವಾಣೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಅವರು ಬರೆದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ ಇರವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು" ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು.

ಎನ್​ಸಿಪಿ ವಿಲೀನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ಎರಡು ಬಣಗಳ ವಿಲೀನದ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಶರದ್ ಪವಾರ್, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಣ ವಿಲೀನ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಯಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಡಿಸಿಎಂ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.

ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

