ಎನ್​​ಸಿಪಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಶರದ್ ಪವಾರ್​ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ: ಪುಣೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು

ಎನ್​​ಸಿಪಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಶರದ್ ಪವಾರ್​ ಅವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಪುಣೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಎನ್​​ಸಿಪಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಶರದ್ ಪವಾರ್ (ETV Bharat)
By PTI

Published : February 9, 2026 at 3:38 PM IST

ಪುಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ಅಖಂಡ ಎನ್​​ಸಿಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶರದ್​ ಪವಾರ್​ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 85 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಗಂಟಲು ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ರೂಬಿ ಹಾಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ತೀವ್ರ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ರೂಬಿ ಹಾಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಡಾ. ಪರ್ವೇಜ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಅವರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಗ್ರಾಂಟ್ ಹೇಳಿದರು.

ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಸಾವು: ಶರದ್​ ಪವಾರ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಪುತ್ರ, ರಾಜ್ಯದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್​ ಅವರು ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವಗೀಡಾಗಿದ್ದರು.

ಪುಣೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾರಾಮತಿ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಬಳಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಲಿಯರ್‌ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ರನ್​ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್, ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್‌ಗಳು, ಒಬ್ಬ ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಅಸುನೀಗಿದ್ದರು.

ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶರದ್ ಪವಾರ್, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್​ ಗಡ್ಕರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್​ ನಬಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅಗಲಿದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಮತ್ತು ಪುತ್ರರಾದ ಪಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಜಯ್ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಬಾರಾಮತಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ, ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸುನೇತ್ರಾ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ: ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಡಿಸಿಎಂ (6) ಆಗಿದ್ದ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಅವರ ಸಾವು ಎನ್​ಸಿಪಿ (ಎಸ್​ಪಿ) ಬಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಪವಾರ್​ ಸಾವು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ, ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್​ ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ, ಶಿವಸೇನೆಯುಳ್ಳ (ಶಿಂಧೆ ಬಣ) ಮಹಾಯುತಿ ಮೈತ್ರಿಯು ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತು. ಅಜಿತ್​ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸುನೇತ್ರಾ ಅವರು ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

