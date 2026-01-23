ಹಠಾತ್ತನೆ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾನಂದ; ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ವ್ಯಾನ್ ಸೇರಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾನಂದ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಹಠಾತ್ತನೆ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ವ್ಯಾನ್ ಏರಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಮಾಘ ಮೇಳ 2026ರ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿಯ ಸ್ನಾನೋತ್ಸವ. ಅಂದಾಜು 25 ರಿಂದ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಕ್ತರು ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆಡಳಿತವು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಪೀಠದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾನಂದ ಅವರು ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರದ ಹೊರಗಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಧರಣಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ದೇಹದ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾನ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವರವಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅವರು ವ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು: ಸ್ವಾಮಿ ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾನಂದರು ಜನವರಿ 18ರ ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 200 ಶಿಷ್ಯರು ಇದ್ದರು. ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು.
ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಇದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಡುವೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಇದರ ನಂತರ, ಆಡಳಿತವು ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿಯೇ ಎಳೆದೊಯ್ದಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಆಡಳಿತವು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹೊಡೆದು, ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ದಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಸಂಗಮ ನೋಸ್ಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಸ್ನಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ.
3 ಗಂಟೆಗಳ ಮನವೊಲಿಕೆ ನಂತರವೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಡಳಿತವು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಳೆದೊಯ್ದಿತು. ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಅವರು, 'ಪೊಲೀಸರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧು - ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಮಹಾರಾಜ್ ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾನಂದರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಎಳೆದು ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರದ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾನಂದರು ಶಿಬಿರದ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ ಉಲ್ಬಣ : ಮಾಘ ಮೇಳ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾನಂದ ಅವರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದ ನಂತರ, ಅವರ ಶಿಬಿರದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಆಡಳಿತವು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತವು ನನ್ನ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವವರೆಗೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾನಂದ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
