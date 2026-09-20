ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎದುರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ವೃದ್ಧೆಗೆ ಕುರ್ಚಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಅಣಕಿಸಿದ ಕಾಮಿಡಿಯನ್: ಬಿಜೆಪಿ ತರಾಟೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ನಡೆದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಪುಲ್ಕಿತ್ ಮಣಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : September 20, 2026 at 8:36 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ 'ಛಾತ್ರೋನ್ ಕಿ ಗೂಂಜ್' (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಧ್ವನಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಪುಲ್ಕಿತ್ ಮಣಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿ, ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕುರ್ಚಿ ನೀಡಿದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಪುಲ್ಕಿತ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ನಾಯಕರನ್ನು 'ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್' (ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ) ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದರು.
बस 19-20 का फर्क है 😁 pic.twitter.com/w3yL0ytWpl— Congress (@INCIndia) September 20, 2026
"ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂದು ಪುಲ್ಕಿತ್ ರಾಹುಲ್ರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್, "ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಮೋದಿ ಜೀ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಆಗ ಕಾಮಿಡಿಯನ್, ಗ್ರೇಟ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ (Great harassment) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುತ್ತಾ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ವೃದ್ಧೆಗೆ ಕುರ್ಚಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಅಣಕಿಸಿದ ಕಾಮಿಡಿಯನ್: ಮುಂದುವರಿದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆತ 'ಮಾ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕುರ್ಸಿ ಲಾವೋ' (ತಾಯಿಗಾಗಿ ಕುರ್ಚಿ ತನ್ನಿ) ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೌರಾದಲ್ಲಿ 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ರ್ಯಾಲಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ವೃದ್ಧೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕುರ್ಚಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿದ್ದರು.
इंदौर में आये खीखीखी स्मार्ट, माथे पर सिक्का चिपकाकर किया ग्रेट हैरेसमेंट का अद्भुत प्रदर्शन।#ChhatronKiiGoonj pic.twitter.com/JHo0R2Wktg— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) September 19, 2026
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಖೇರಾ ಅವರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, "ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ, ನಗುತ್ತಾ ಬಂದ ಆ ಚತುರ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಣೆಗೆ ನಾಣ್ಯವೊಂದನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರೇಟ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನೇ ನೀಡಿದರು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
VIDEO | On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's remark during the Chhatron Ki Goonj programme in Indore, BJP National Spokesperson CR Kesavan says, " rahul gandhi was seen sharing the stage with a person who deliberately insulted our nari shakti and mocked an elderly woman, labelling her… pic.twitter.com/lLVYqxkhAl— Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2026
ಬಿಜೆಪಿ ಖಂಡನೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧೆಗೆ ಕುರ್ಚಿ ನೀಡಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಂದೆಡೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅವರನ್ನೇ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, "ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರಿತ ರಾಜಕೀಯದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದಾಗಿದೆ. ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಈ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ವರ್ತನೆಯು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.
एक तरफ़ पीएम मोदी ने एक बुज़ुर्ग माँ को सम्मान और अपनापन दिया, दूसरी तरफ़ राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में उनका मज़ाक उड़ाया।— BJP (@BJP4India) September 19, 2026
यही फर्क है संस्कार और दिखावे की राजनीति में। जिस उम्र में सम्मान मिलना चाहिए, वहाँ राहुल गांधी का यह शर्मनाक रवैया उनकी सोच के बारे में क्या कहता है?… pic.twitter.com/wLMXVReASY
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಸಿ.ಆರ್. ಕೇಶವನ್ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 'ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ'ಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸಿದ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು 'ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್' (ಒಳಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗ) ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Rahul Gandhi’s politics has reached a point where even an act of respect towards an elderly woman becomes an occasion for mockery.— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) September 20, 2026
Prime Minister Shri @narendramodi Ji saw an elderly woman standing in the crowd, paused his speech and ensured she was given a chair. That is… https://t.co/uqx3t4zwGI pic.twitter.com/vjotaSQhnh
'ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ': "ಈ ಅವಿವೇಕಿತನದ ನಡೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಸಭ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಯುವಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರದೇ ಪಕ್ಷದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕಟು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣವೇ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲಲು ಕಾರಣ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕೇಶವನ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Shameful and disgusting! Rahul Gandhi and the Congress party have stooped to an absolute nadir of moral bankruptcy. Weaponising a student interaction to mock and insult the late mother of PM Shri @narendramodi ji reveals a shocking lack of basic human empathy and political… https://t.co/hkyliBuYMy— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) September 19, 2026
ಲೇವಡಿ ಮಾಡಲು ರಾಹುಲ್ ಸಂವಾದ: ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, "ಪುಲ್ಕಿತ್ ಮಣಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಂತೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದವನ್ನು ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಿಸಲು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟಗಳು ನೀತಿ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಹೀನಾಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ರಾಜಕೀಯವಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿಂದನಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: