ETV Bharat / bharat

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಎದುರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ವೃದ್ಧೆಗೆ ಕುರ್ಚಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಅಣಕಿಸಿದ ಕಾಮಿಡಿಯನ್​: ಬಿಜೆಪಿ ತರಾಟೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ನಡೆದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್​ ಪುಲ್ಕಿತ್ ಮಣಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

CHHATRON KI GOONJ EVENT
ರಾಹುಲ್​​ ಎದುರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಣಕಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್​ಅಪ್​ ಕಾಮಿಡಿಯನ್​ ಪುಲ್ಕಿತ್​. (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 20, 2026 at 8:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ 'ಛಾತ್ರೋನ್ ಕಿ ಗೂಂಜ್' (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಧ್ವನಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್​ ಪುಲ್ಕಿತ್ ಮಣಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿ, ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕುರ್ಚಿ ನೀಡಿದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್​ ಅಪ್​ ಕಾಮಿಡಿಯನ್​ ಪುಲ್ಕಿತ್​, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ನಾಯಕರನ್ನು 'ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್' (ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ) ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದರು.

"ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂದು ಪುಲ್ಕಿತ್​ ರಾಹುಲ್​ರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್​, "ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಮೋದಿ ಜೀ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಆಗ ಕಾಮಿಡಿಯನ್​, ಗ್ರೇಟ್​ ಹೆರಾಸ್​​ಮೆಂಟ್​ (Great harassment) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್​ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುತ್ತಾ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ವೃದ್ಧೆಗೆ ಕುರ್ಚಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಅಣಕಿಸಿದ ಕಾಮಿಡಿಯನ್​: ಮುಂದುವರಿದು, ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡ್​ ಅಪ್​ ಕಾಮಿಡಿಯನ್​​ನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆತ 'ಮಾ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕುರ್ಸಿ ಲಾವೋ' (ತಾಯಿಗಾಗಿ ಕುರ್ಚಿ ತನ್ನಿ) ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೌರಾದಲ್ಲಿ 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ರ್ಯಾಲಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ವೃದ್ಧೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕುರ್ಚಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿದ್ದರು.

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್​ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಖೇರಾ ಅವರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, "ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಗುತ್ತಾ ಬಂದ ಆ ಚತುರ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಣೆಗೆ ನಾಣ್ಯವೊಂದನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರೇಟ್​ ಹೆರಾಸ್​​ಮೆಂಟ್​ನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನೇ ನೀಡಿದರು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಖಂಡನೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧೆಗೆ ಕುರ್ಚಿ ನೀಡಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಒಂದೆಡೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅವರನ್ನೇ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಇದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, "ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರಿತ ರಾಜಕೀಯದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದಾಗಿದೆ. ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಈ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ವರ್ತನೆಯು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಸಿ.ಆರ್. ಕೇಶವನ್ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 'ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ'ಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸಿದ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು 'ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್' (ಒಳಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗ) ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದನ್ನು ರಾಹುಲ್​ ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ': "ಈ ಅವಿವೇಕಿತನದ ನಡೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಸಭ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಯುವಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರದೇ ಪಕ್ಷದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕಟು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣವೇ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್​​ಎಸ್​​ಯುಐ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲಲು ಕಾರಣ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕೇಶವನ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲೇವಡಿ ಮಾಡಲು ರಾಹುಲ್​ ಸಂವಾದ: ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, "ಪುಲ್ಕಿತ್ ಮಣಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಂತೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದವನ್ನು ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಿಸಲು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟಗಳು ನೀತಿ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಹೀನಾಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ರಾಜಕೀಯವಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿಂದನಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

RAHUL GANDHI
COMEDIAN PULKIT MANI
PULKIT MANI RAHUL GANDHI
PULKIT MANI PM MODI
CHHATRON KI GOONJ EVENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.