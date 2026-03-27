ಹರಕೆಗೆ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಶಾಕಾಂಬರಿ; 1700 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯದಾದ ಈ ದೇಗುಲದ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ!

ಈ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಸಗದ ದೇವತೆಯಾದ ಶಾಕಾಂಬರಿ ಮಾತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣು - ಹೂವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ

ಶಾಕಾಂಬರಿ ದೇಗುಲ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 27, 2026 at 5:57 PM IST

ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸರೋವರವಾದ ಸಾಂಬಾರ್‌ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತರ್ಕವನ್ನು ಮೀರಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವೊಂದು ಇದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಜೈಪುರದಿಂದ 105 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 1,700 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಶಾಕಾಂಬರಿ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶ್ರದ್ದಾಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

ಈ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಸಗದ ದೇವತೆಯಾದ ಶಾಕಾಂಬರಿ ಮಾತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣು - ಹೂವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಹರಕೆ ಪೂರೈಕೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಾಡಿಕೆ.

ಹರಕೆಗೆ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಶಾಕಾಂಬರಿ (ETV Bharat)

ಸಾಂಬಾರ್ ಸರೋವರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸರೋವರದ ಸುತ್ತ 240 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ಇರುವ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೇವತೆಯ ಪವಾಡ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸುಮಾರು 1700 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕ್ಷಾಮದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವತೆ: ಈ ದೇಗುಲದ ಕುರಿತು ವಿವರ ನೀಡಿದ ಅರ್ಚಕ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸ್, ಭೀಕರ ಕ್ಷಾಮದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ನೋಡಿದ ದೇವಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅವು ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ನೀಡಿ, ಕ್ಷಾಮ ನೀಗಿತು. ಭಕ್ತರು ಇದರಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಶಾಕಾಂಬರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಕೆಯ ನೂರು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿಯುವುದರಿಂದ, ಮಾತೃ ದೇವಿಯ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.

ಹರಕೆಗೆ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಶಾಕಾಂಬರಿ (ETV Bharat)

ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಅರ್ಪಣೆ: ಶ್ರೀ ಶಾಕಾಂಬರಿ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಜಯ್ ಜೋಪತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಕಾಂಬರಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ದೇವತೆ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಸರೋವರ: ಜೈಪುರ, ನಾಗೌರ್ ಮತ್ತು ಅಜ್ಮೀರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಸಾಂಬಾರ್ ಸರೋವರದ ಉಗಮವು ಶಾಕಾಂಬರಿ ಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಚೌಹಾಣ್ ರಾಜವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ ವಾಸುದೇವ ಈ ದೇವತ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂತಸಗೊಂಡ ದೇವತೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಣಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದಳು. ಇದನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹರಕೆಗೆ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಶಾಕಾಂಬರಿ (ETV Bharat)

ಜಹಾಂಗೀರ್​ನ ಸವಾಲು: ಶಾಕಾಂಬರಿ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯವು ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲ್ಲಿದೆ. ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಜಹಾಂಗೀರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಛತ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ದೇವಿ ಮಾಡಿದ ಪವಾಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಂಬದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂದಾದ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ. ದೇವಿಯು ತನ್ನ ಪವಾಡದ ಮೂಲಕ ಏಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಹರಿವಾಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದಳು. ಜಹಾಂಗೀರ್​​ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ದೇವಿಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಾಗಿದನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು.

ಶಾಕಾಂಬರಿ ದೇಗುಲ (ETV Bharat)

ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ: ಈ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಎಂಟನೇ ದಿನದಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತಾಯಿಯ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಪೌಷ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೈತ್ರ ಮತ್ತು ಶರದಿಯಾ ನವರಾತ್ರಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಕಾಂಬರಿ ದೇಗುಲ (ETV Bharat)

ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಸರೋವರ (ETV Bharat)

