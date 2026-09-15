27ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು, ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ: ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮಾಧಾಪುರದ ಜುಬಿಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ನಲ್ಲಿ 'ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಸಿಇಒ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
Published : September 15, 2026 at 8:32 PM IST|
Updated : September 15, 2026 at 9:15 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮಾಧಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಜುಬಿಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಸಿಇಒ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗಿದ್ದ ಭಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆ ನೀಡಿದ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್: ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ನನಗೆ 27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಜೋರಾಗಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿತು ಎಂದು ಅಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅಂದೇ ನಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜನರ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಂತರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅದು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಹೊಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದೊತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರ ವಾದ. ಆದರೆ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಪುರುಷರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ 'ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ' ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುವ ಸಂಗಾತಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ: ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುವಂತಹ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
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