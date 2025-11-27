ETV Bharat / bharat

ಮೀನುಗಾರನಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್: ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನವೋದ್ಯಮಿ

ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವೀಧರರೊಬ್ಬರು ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ವೃತ್ತಿಗಿಳಿದು ಕೈತುಂಬ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

FISHERMAN ACHIEVEMENT
ನವೋದ್ಯಮಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
ಶಹದೋಲ್(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆದಾಯ ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವೀಧರರೊಬ್ಬರು ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅನುಪ್ಪುರ್‌ನ ರಾಮನಗರ ಡೋಲಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ಮೂಲತಃ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಳಿಕ ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮುಂದೆ ಕೊರೊನಾ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಅವರನ್ನು ಮೀನುಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮೀನುಗಾರನಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ETV Bharat)

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪವನ್, ಕೊರೊನಾ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ತಿರುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಂತೆ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ಕೊರೊನಾ ಬಳಿಕ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೀನುಗಾರನಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.

ಮೀನುಗಾರನಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್: ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಗೆ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದು. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೊರೊನಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಭೋಪಾಲ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಮಾರ್ಗ ಹೊಳೆಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೀನುಗಾರನಾದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕ್ರಮೇಣ ಕೈ ಹಿಡಿಯಿತು. ಮೀನು ಸಾಕಣೆಯ ಮೂಲಕ ಇದೀಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ನಿಂದ ಮೀನುಗಾರನಾದ ಈ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ನನಗೆ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಂದಿಗೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನನಗೇ ನಗು ಬರುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕನಸೂ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪದವಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏನಾದರೊಂದು ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎರಡೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊರೊನಾ ಬಂತು. ಎಲ್ಲವೂ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ಜನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೈಲು ಸಂಚಾರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಹೇಗೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಆದರೆ, ಪುನಃ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೇ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾದೆ. ಆಗ ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಲು, ರಾಮನಗರ ಡೋಲಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದೆ. ಗಣಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮೀನುಗಾರನಾಗುವ ನನ್ನ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬದುಕು ತಿರುವು ಪಡೆದ ಕುರಿತು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮೀನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಮೊದಲು ಎದುರಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುವುದು ಎಂಬುದು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ದರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಳನ್ನು 70-80 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಮೀನು 10ರಿಂದ 15 ದಿನ ಹಳೆಯದೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಜೀವಂತ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಅದರಂತೆ ಈ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ, ಅದೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವಂತ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದೆಂಬ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಹಾಗೂ-ಹೀಗೂ ತಂದರೂ ಯಾರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಮೀನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನವಿತ್ತು. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಜನರಿಗೆ ಜೀವಂತ ಮೀನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದೆವು. ಇದು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನೀಡಿದರು. "ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಹಳೆಯ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಾಜಾ, ಜೀವಂತ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದೆವು. ಕ್ರಮೇಣ, ನಾವು ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆವು. ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಣೆಂದ್ರಗಢ, ಬಿಜುರಿ, ರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಘೋಂಗಾ ಪಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೀನುಗಳಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ರಾಯ್‌ಪುರಕ್ಕೂ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಸಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮೀನಿನೊಂದಿಗೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ಕೇಜ್ ಕಲ್ಚರ್(ಪಂಜರ ಸಾಕಾಣೆ) ಎಂದರೇನು?: ಒಂದು ನವೋದ್ಯಮವು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಾಗ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಎಲ್ಲವೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಮೀನುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ವರ್ಷ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಆಗ ಕೇಜ್ ಕಲ್ಚರ್ (ಪಂಜರ ಸಾಕಣೆ) ಅನುಸರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆ)ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 40% ಸಬ್ಸಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ 24 ಪಂಜರಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂತು. ಹಾಗೆಯೇ ಪಂಜರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಗ ದಣಿವರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪವನ್.

ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೀನುಗಳು (ETV Bharat)

ಬರುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು?: 2020ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಗ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಇತರ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಆದಾಯವು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆರರಿಂದ ಏಳು ಜನ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತಾರೆ. 20ರಿಂದ 25 ಜನರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೀನು ಸಾಕಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮೀನು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮೀನು ಬೀಜದ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪಂಜರ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿ ಬಂದರೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ನೀಡುವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಕ್ಕೆಯಿಂದ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ಯುವಜನರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಯುವಕರು ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಒತ್ತಡವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನವೋದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅದ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಈಗ ಸುಮಾರು 40ರಿಂದ 50 ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕೇಜ್ ಕಲ್ಚರ್ (ETV Bharat)

