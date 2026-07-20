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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿನಿರತ IPS​ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ; ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿನಿರತ ಪುರುಷ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಮಹಿಳಾ ಟ್ರೈನಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

Sexual harassment of a female trainee IPS officer in National Police Academy, Hyderabad
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 20, 2026 at 6:50 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣವು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ತರಬೇತಿನಿರತ(ಟ್ರೈನಿ) ಪುರುಷ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟ್ರೈನಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಘಟನೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಟ್ರೈನಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಉದಯ್ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದವರು. ಮೋತಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಉದಯ್ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕುಡಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಟ್ರೈನಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶನಿವಾರ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಉದಯ್ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​​ನ ಅತ್ತಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಉದಯ್ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯು 30 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಐಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಶಿವರಾಂಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ(ಎನ್‌ಪಿಎ)ಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿತ ಟ್ರೈನಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಉದಯ್ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಮೂಲತಃ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು.

ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ದೂರಿನ ವಿವರ: ಆರೋಪಿಯು ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ 23ರಿಂದ, ಮಹಿಳಾ ಟ್ರೇನಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಗೌರವದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಂದೆ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬೇರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಜುಲೈ 8ರಂದು, ಮಹಿಳಾ ಟ್ರೇನಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಫೋನ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಪಡೆದು, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಜು.9ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಆಕೆಯ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚಾಕು ಹಿಡಿದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜು.10ರಂದು ರಾತ್ರಿ, ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರಿಯ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಪತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

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FEMALE TRAINEE IPS OFFICER
HYDERABAD NATIONAL POLICE ACADEMY
ಟ್ರೈನಿ ಐಪಿಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ
ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ
HARASSMENT ON TRAINEE IPS OFFICER

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