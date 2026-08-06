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ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ​: ತೆಹಲ್ಕಾದ ಮಾಜಿ ಸಂಪಾದಕ ತರುಣ್ ತೇಜ್‌ಪಾಲ್​​ಗೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

ಕಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ತರುಣ್ ತೇಜ್‌ಪಾಲ್​ ದೋಷಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, 10 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

TEHELKA EDITOR RAPE CASE
ತರುಣ್ ತೇಜ್‌ಪಾಲ್ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 6, 2026 at 3:57 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 4:05 PM IST

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ಪಣಜಿ(ಗೋವಾ): 2013ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತೆಹಲ್ಕಾ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಸಂಪಾದಕ ತರುಣ್ ತೇಜ್‌ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಗೋವಾ ಪೀಠದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ನೀಲಾ ಗೋಖಲೆ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಜಮ್ಸಂದೇಕರ್ ​​ಅವರು ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೇಜ್​ಪಾಲ್​ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 10.21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ತೇಜ್‌ಪಾಲ್ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಲು ಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ 4 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಘಟನೆ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ದೋಷಿ ಅವರವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ತೇಜ್‌ಪಾಲ್ ಪರ ವಕೀಲರು, "ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರ ರಾಜಕೀಯ ಬಲಿಪಶು. ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಕೋರಿದರು. ಆದರೆ, ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾದ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು, "ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದೋಷಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಕೋರ್ಟ್​, "ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೇಜ್​ಪಾಲ್​ರನ್ನು ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಪಿಯು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮೇಲೆ ಆತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ತೇಜ್‌ಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕಲಂನಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ?: ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 376 (2)(f) (ಪೋಷಕ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ), 354 (a) (ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ) ಮತ್ತು 354 (b) (ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬಲಪ್ರಯೋಗ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತೇಜ್‌ಪಾಲ್‌ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 376 (2)(f) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ, ಸೆಕ್ಷನ್ 354(a) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 354(b) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಪೀಠ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣವೇನು?: 2013ರ ನವೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಥಿಂಕ್​ ಫೆಸ್ಟ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಹೋಟೆಲ್​ನ ಲಿಫ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತರುಣ್​ ತೇಜ್​ಪಾಲ್​ ಅವರು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಆರೋಪಿಸಿ, ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2021ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತರುಣ್​ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತು.

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Last Updated : August 6, 2026 at 4:05 PM IST

TAGGED:

TARUN TEJPAL
SEXUAL ASSAULT CASE
BOMBAY HC
ಪತ್ರಕರ್ತ ತೇಜ್​ಪಾಲ್
TEHELKA EX EDITOR

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