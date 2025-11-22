ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ; ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಅರೆಸ್ಟ್
ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 22, 2025 at 4:44 PM IST
ಎರ್ನಾಕುಲಂ (ಕೇರಳ): ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಂತುರುತಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಶವದ ಬಳಿ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಚೀಲದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಜಾರ್ಜ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಆ ಮೃತದೇಹದ ಬಳಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮನೆಯ ವಾಕ್ವೇಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸದಿದ್ದರೂ, ನಂತರದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ದಕ್ಷಿಣ ಪೊಲೀಸರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಯು ಪೊಲೀಸರೆದುರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ (ಶುಕ್ರವಾರ) ಎರ್ನಾಕುಲಂ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಜಾರ್ಜ್ ಕರೆತಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಕೋಪದಿಂದ ಜಾರ್ಜ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಳು. ಕೊಲೆಯ ನಂತರ, ಜಾರ್ಜ್ ಶವವನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಶವವನ್ನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಿಂದ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ದರು. ಆದರೆ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸದೇ ಮನೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಜಾರ್ಜ್ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಾಯಿ ಸತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೂಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಚೀಲ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಆತ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ಚೀಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಮೃತಳ ನಗ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಶವದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.
ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರ್ಜ್ ಮನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಗುರುತನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಕೆ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಮೂಲದವರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾರ್ಜ್ ಓರ್ವ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
