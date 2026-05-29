ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ: ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾವಲಿಗಳು ಸಾವು

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಬಲೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾವಲಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 29, 2026 at 1:32 PM IST

ಬಲೋಡ್(ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹಾಗೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾವಲಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಬಲೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ಎಂವಿಟಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಬೃಹತ್​ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಾವಲಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಬಲೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು 44 ರಿಂದ 45 ಡಿಗ್ರಿ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಬಾವಲಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸತ್ತ ಬಾವಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೂಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವನ್ನು ಅವುಗಳೂ ಕೂಡ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ತಾಪಮಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಆ ತಾಪಮಾನ ಮೀರಿದರೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಪಮಾನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾನವರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. - ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಪರಿಸರವಾದಿ

ಈ ಹಿಂದೆ, ಕೊರ್ಬಾದ ಪಾಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾವಲಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. 42-43 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ನ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ಬಾವಲಿಗಳು ಮರಗಳಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದವು.

ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಾವಲಿಗಳು ಏಕೆ ಬೇಕು?: ಬಾವಲಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮರ ನೆಡುವಿಕೆಗೂ ಸಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ. ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಈ ಮೂಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಮರ ನೆಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು.

