ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ನಾಬ್ ಚಂಡಮಾರುತದ ಅಬ್ಬರ; 53 ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ರದ್ದು, ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ
ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 27, 2026 at 10:58 AM IST
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ/ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಅರ್ನಾಬ್ ಚಂಡಮಾರುತ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಂಡಮಾರುತವು ಇಡೀ ದಿನ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿದ್ದು, ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಚದಲವಾಡ ನಾಗರಾಣಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಯಾರಾದರೂ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದರೆ, ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲುಗಳು ರದ್ದು: ಅರ್ನಾಬ್ ಚಂಡಮಾರುತವು ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಪ್ರಬಲ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿ ರೈಲ್ವೆಯು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ 53 ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರವಾಹದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಬಲಗೊಂಡು, ಪಶ್ಚಿಮ-ಮಧ್ಯ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಚಲಿಸಿ, ಬುಧವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಪಟ್ಲಾ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ನಡುವೆ, ಯಾನಂ ಸಮೀಪ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 115 ರಿಂದ 125 ಕಿ.ಮೀಗಳಷ್ಟು ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು 140 ಕಿ.ಮೀಗಳಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏರಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು 1 ರಿಂದ 1.5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ, ಕಾಕಿನಾಡ ಮತ್ತು ಯಾನಂನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆಯೆಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅರ್ನಾಬ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿ ಉಳಿದು, ಭಾರಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 ರಿಂದ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 ಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರ ವೇಳೆಗೆ ತೀವ್ರ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿ ಮತ್ತು 30ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಚಂಡಮಾರುತವು ಗೋಪಾಲ್ಪುರದಿಂದ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ 490 ಕಿ.ಮೀ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಪೂರ್ವ-ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ 540ಕಿ.ಮೀ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯಪುರಂನಿಂದ ವಾಯವ್ಯಕ್ಕೆ 650 ಕಿ.ಮೀ, ಕಾಕಿನಾಡದಿಂದ 620 ಕಿ.ಮೀ, ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣದಿಂದ 720 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಬಾಪಟ್ಲಾದಿಂದ 790 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಯಾನಂ ಬಳಿ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ, ಇದು ನೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣದ ನಡುವೆ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ.
ಚಂಡ ಮಾರುತ ಪರಿಣಾಮ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಕಿನಾಡ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೋನಸೀಮೆ, ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಮತ್ತು ಏಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ, ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ ಮಾನ್ಯಂ, ವಿಜಯನಗರಂ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮರಾಜು, ಪೋಲವರಂ, ಅನಕಪಲ್ಲಿ, ಎನ್ಟಿಆರ್, ಕೃಷ್ಣಾ, ಗುಂಟೂರು ಮತ್ತು ಬಾಪಟ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪಲ್ನಾಡು, ಪ್ರಕಾಶಂ, ಮಾರ್ಕಪುರಂ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
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