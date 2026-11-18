ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿದ 'ಅಕ್ವಾನ್' ಚಂಡಮಾರುತ: ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಒಡಿಶಾ-ಆಂಧ್ರ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಶಾಂತವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ವಾನ್ ಚಂಡಮಾರುತ ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಒಡಿಶಾ-ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 18, 2026 at 4:25 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ/ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ: ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ 'ಅಕ್ವಾನ್' (Akvan) ಚಂಡಮಾರುತವು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ-ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಮೂರನೇ ಚಂಡಮಾರುತ ಇದಾಗಿದೆ. 'ಅಕ್ವಾನ್' ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ತೀವ್ರ ಚಂಡಮಾರುತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನರಸಾಪುರ ಮತ್ತು ಪುರಿ ನಡುವೆ, ಉತ್ತರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಯಾನಂ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕಳೆದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಂಡಮಾರುತವು ಗಂಟೆಗೆ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ-ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಚಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಪಶ್ಚಿಮ-ಮಧ್ಯ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಒಡಿಶಾದ ಗೋಪಾಲ್ಪುರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 710 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಪುರಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 770 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ-ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ 580 ಕಿ.ಮೀ, ಮಚಿಲಿಪಟ್ಟಣಂನಿಂದ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ 590 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 570 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಅಕ್ವಾನ್' ಉತ್ತರ-ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ತನ್ನ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 20ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ನರಸಾಪುರ ಮತ್ತು ಪುರಿ ನಡುವಿನ ಉತ್ತರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಯಾನಂ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಾಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಂಡಮಾರುತವು ಗಂಟೆಗೆ 90 ರಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗಾಳಿಯ ವೇಗವು ಗಂಟೆಗೆ 110 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್: ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಚಂಡಮಾರುತದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಭಾವದ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಉತ್ತರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಯಾನಂ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ 'ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್' ನೀಡಿದೆ. ಚಂಡಮಾರುತದ ಪಥದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ನರಸಾಪುರ ಹಾಗೂ ಪುರಿ ನಡುವಿನ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಒಡಿಶಾದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತವು ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ, ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ನೀರಿನ ಅಡಚಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ (SRC) ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 20 ರವರೆಗೆ ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವವರೆಗೆ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ SRC ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ, ದೋಣಿ ವಿಹಾರ, ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಆನಂದ ವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಕಡಲತೀರಗಳು, ಜೆಟ್ಟಿಗಳು, ಕರಾವಳಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ ನಿರ್ವಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಒಡಿಶಾದ ಕೆಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 18, 19 ಮತ್ತು 20 ರಂದು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಗಡ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಶುತೋಷ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 55 ಭೂಕುಸಿತ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ವಾನ್ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಒಡಿಶಾದ ರಾಯಗಡದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 18, 19 ಮತ್ತು 20 ರಂದು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 'ಹಳದಿ' ಮತ್ತು 'ಆರೆಂಜ್' ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಭೂಕುಸಿತದ ಭೀತಿಯಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ 55 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಂಡಮಾರುತದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಲ್ಕನ್ಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ರಾಜೇಶಿರ್ಕೆ, "ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಪಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದಾದ 254 ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು 218 ಚಂಡಮಾರುತ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳನ್ನು (ಚಂಡಮಾರುತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ, ಶಾಶ್ವತ ಕಟ್ಟಡಗಳು) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಯಲಸೀಮೆ ಮತ್ತು ಕಾಕಿನಾಡದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಗುರುವಾರ, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 145 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 19 ಮತ್ತು 20 ರಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 21 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 21 ರಂದು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಯಲಸೀಮೆಯ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವನ್ನು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ: ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 20 ಮತ್ತು 21 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ರಾಯ್ಪುರ, ದುರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಬಿಲಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 30-40 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 19 ರಿಂದ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ಚಂಡಮಾರುತದ ನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಗುರುವಾರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಬಂಗಾಳದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಮಳೆಯು ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರದಂದು ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪೂರ್ವ ಮಿಡ್ನಾಪುರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮಿಡ್ನಾಪುರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಹೌರಾದ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಬಂಗಾಳದ ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಒಣಗಿರಲಿದೆ.
ಗುರುವಾರದಂದು ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣ, ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ, ಪೂರ್ವ ಮಿಡ್ನಾಪುರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮಿಡ್ನಾಪುರ, ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಹೌರಾದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಹಗುರದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಹಗುರದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ; ಈ ದಿನ ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣಗಳು, ಪೂರ್ವ ಮಿಡ್ನಾಪುರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮಿಡ್ನಾಪುರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
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