ಉತ್ತರಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇದಾರತಾಲಗೆ ಚಾರಣ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ 8 ಟ್ರೆಕ್ಕರ್ಗಳು ಕಣ್ಮರೆ; ಚುರುಕುಗೊಂಡ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಏಳು ಮಂದಿ ಟ್ರೆಕ್ಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಮಂದಿ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 13 ಜನರ ತಂಡವೊಂದು, ಕೇದಾರತಾಲ್ಗೆ ಚಾರಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅ 27ರಂದು ಗಂಗೋತ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿತು.
Published : October 31, 2026 at 5:24 PM IST
ಉತ್ತರಕಾಶಿ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇದಾರತಾಲ್ ಚಾರಣ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಚಾರಣಿಗರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಭೋಜ್ ಖರಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಆಚೆಗೆ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೂವರು ಪೋರ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಡುಗೆಯವ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್, ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ತಂಡಗಳು, ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತರಲು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ, ಹಿಮಪಾತ ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿವೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪ್ರಕಾರ, ಏಳು ಮಂದಿ ಟ್ರೆಕ್ಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಮಂದಿ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 13 ಜನರ ತಂಡವೊಂದು, ಕೇದಾರತಾಲ್ಗೆ ಚಾರಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅ 27ರಂದು ಗಂಗೋತ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಅವರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಅಡುಗೆಯವರು, ಅ 29ರಂದು ಗಂಗೋತ್ರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದರು.
ತಂಡದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಅ 29ಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗವು ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಿಮನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡ ಹಿಮದಿಂದ ದಾರಿ ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮೂಲಕ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ತಾವು ಕಚ್ಚಿ ಧಾಂಬಳಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಂಡವು ತಿಳಿಸಿ, ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರಿತು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆರ್ಯ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳ ತಂಡವು, ಸುಮಾರು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ಗಂಟೆಗೆ, 10 ಸದಸ್ಯರ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡವು ಉತ್ತರಕಾಶಿಯಿಂದ ಗಂಗೋತ್ರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತು.
ಗಂಗೋತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ರೇಂಜ್ ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಿಷ್ಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಚ್ಚಿ ಧಾಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಯವರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಭೋಜ್ ಖಡಕ್ ಆಚೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಪಾತದಿಂದ ದಾರಿ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ರಕ್ಷಣೆಗಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಆಡಳಿತವು ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆಯು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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