ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ದಲ್ಲಿ ಗೊಂಡೊಲಾದಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ: ನೂರಾರು ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ
ಸವಾರಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೂರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 25, 2026 at 7:38 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ, ಜಮ್ಮು& ಕಾಶ್ಮೀರ: ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಗೊಂಡೊಲಾದಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಕಾರಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೂರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಸೇವೆಯ ಎರಡೂ ಹಂತಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಸವಾರಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್, ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಪಡೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೇಬಲ್ ಕಾರಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
#WATCH | Jammu and Kashmir | Rescue Operations underway at Gulmarg Gondola after the cable car service got halted due to a technical fault.— ANI (@ANI) May 25, 2026
ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೈಯದ್ ಕಮರ್ ಸಜ್ಜದ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ: ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಎಂದು ಸಜ್ಜದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು SDRF ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ 52 ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Government is closely monitoring the situation at the Gulmarg Gondola after the cable car service was temporarily halted due to a technical fault. All cabins remain intact and rescue operations to safely evacuate stranded tourists are underway with trained teams on the ground.…— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) May 25, 2026
ಯಾವುದೇ ಭಯಬೇಡ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಭಯ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳು ಹಾಗೇ ಇವೆ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿ ಇದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಪುನಾರಂಭ: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪುನಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
VIDEO | Gulmarg: Technical glitch halts Gulmarg Gondola service; all tourists safely rescued.— Press Trust of India (@PTI_News) May 25, 2026
