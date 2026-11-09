ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕಂಟೇನರ್ ಡಿಕ್ಕಿ: 7 ಜನರು ಸಾವು, 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಯ
Major Road Accident In Hazaribagh: ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ದನುವಾ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟು, 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 9, 2026 at 4:58 PM IST
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ (ಜಾರ್ಖಂಡ್): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೌಪರನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದನುವಾ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಕಂಟೇನರ್ ಟ್ರಕ್ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಓರ್ವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Hazaribagh, Jharkhand: Seven people were killed and over a dozen injured after a speeding trailer rammed into a vehicle near Mahanetand Cut in Danua Valley. Dr Raj Kishore, Sheikh Bhikhari Medical College and Hospital, says, "A vehicle carrying 19 people, including the driver, overturned. Five individuals reportedly died on the spot. Another person passed away while being transported here, bringing the death toll to six. One patient was in critical condition and was referred to a higher medical center in Ranchi; however, this individual passed away either while being shifted into the vehicle or just as it was departing. In total, there have been seven deaths. One patient remains in critical condition and is currently being stabilised. Once stabilised, a CT scan will be performed to determine the next course of action. Two other patients, who were stable, have been admitted to a ward. Another patient is still in the emergency department but is in stable condition. Others sustained minor injuries and are receiving treatment on an OPD basis."— ANI (@ANI) November 9, 2026
ಸುಮಾರು 20 ಜನರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ವೊಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ದನುವಾ ಕಣಿವೆಯ ಬಳಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಾಹನವನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕಂಟೇನರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಐದು ಜನರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ತುಂಬಿದ ಟ್ರಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರು.
ಅಪಘಾತದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಐದು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಹಜಾರಿಬಾಗ್ನ ಶೇಖ್ ಭಿಖಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚೌಪರನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ಏಳು ಜನರು ಮುಂದ್ರೋ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಬಿಹಾರೋ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಇಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಸಲೈಯತಂಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಜೋ ಪ್ರಜಾಪತಿ (90) ಭಾನುವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೃತರಲ್ಲಿ ಕುಂಜೋ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಮಗ ರಾಜು ಪಂಡಿತ್, ಸೊಸೆ ಬುಧ್ನಿ ದೇವಿ, ಅಳಿಯ ಧೋಕಲ್ ಪಂಡಿತ್ (ಚೌಬೆ), ಸೋದರ ಮಾವ ರಾಮೇಶ್ವರ ಪಂಡಿತ್ (ಚಿಚಕಿ) ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಮಕಿಶುನ್ ಮಂಡಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ದಿಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಜಿತೇಂದ್ರ ಪಂಡಿತ್, ವಿಷ್ಣು ಪಂಡಿತ್, ಮೃತ ಕುಂಜೋ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪಂಡಿತ್, ಫಗುನ್ ಪಂಡಿತ್, ಲಖನ್ ಪಂಡಿತ್, ರೂಬಿಯಾ ದೇವಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ದೇವಿ ಮೊದಲಾದವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
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