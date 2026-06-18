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500 ಮೀಟರ್ ಆಳ ಕಮರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ವಾಹನ: ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 6 ಜನರು ಸೇರಿ 7 ಸಾವು

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಚಂಬಾ-ಮಸ್ರುಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಛತ್ರಂಡ್ ಸಮೀಪ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೊಲೆರೊ ವಾಹನವೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಸುಮಾರು 500 ಮೀಟರ್ ಆಳ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದೆ.

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ಕಮರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ವಾಹನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 18, 2026 at 12:27 PM IST

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ಚಂಬಾ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಬೊಲೆರೋ ವಾಹನವೊಂದು 500 ಮೀಟರ್​ ಆಳ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ಮೂವರು ಸಹೋದರರೂ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಚಂಬಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದರು.

ಚಂಬಾ-ಮಸ್ರುಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಛತ್ರಂಡ್ ಬಳಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೊಲೆರೊ ವಾಹನವೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ 500 ಮೀಟರ್ ಆಳ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಹಲ್‌ ಸಪ್ರೋತ್ ಗ್ರಾಮದ ಮೂವರು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಶವಗಳನ್ನು ಕಂದಕದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಚಂಬಾದ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚಂಬಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚುರಾಹ್‌ನ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಹಂಸರಾಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅಪಘಾತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಾವು ನೋವಿಗೆ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಚಂಬಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ರುಂದ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಆರು ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಚಾಲಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ತಡೆಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಇಂತಹ ದುರಂತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ತನಿಖೆಯಿಂದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬರಲಿದೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

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BOLERO FELL INTO DITCH
HIMACHAL ROAD ACCIDENT
HIMACHAL PRADESH
CHAMBA ROAD ACCIDENT

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