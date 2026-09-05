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ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1344ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ, ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದ 275 ಭಾರತೀಯರು: ಮುಂದುವರಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ!

ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ನೇಪಾಳ - ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿ ಬಳಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನೇಪಾಳ ಇನ್ನೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಧ್ವಂಸವಾಗಿದ್ದು, ಜನರ ಜೀವನ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ.

Over 30,000 people affected by flash floods in Nepal: Report
ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1344ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 12:38 PM IST

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ಕಠ್ಮಂಡು: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,344 ಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 5000 ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೇಪಾಳ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಪತ್ತು 32,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ನೇಪಾಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ -NDRRMA ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ನೇಪಾಳ - ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಐಸ್-ರಾಕ್ ಹಿಮಪಾತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹವು ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ 169 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 275 ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಭಿಜಿತ್ ಸುರೇಶ್ ಪವಾರ್, ದೀಪಿಕಾ ಅಭಿಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗ ಸಮರ್ಥ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಇನ್ನೂ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ತ್ರಿಶೂಲಿ ಬಜಾರ್‌ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ನೇಪಾಳದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಗಳು ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ನೇಪಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತವು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳು ಗುರುವಾರ ಕಠ್ಮಂಡುವಿಗೆ 21 ಟನ್ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದು, ಏಳು ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 95 ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಭಾರತವು 54 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ 30 ಸುರಂಗ ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರು, 19 ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಐವರು ಸದಸ್ಯರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವಿದೆ.

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TAGGED:

NEPAL FLASH FLOODS
NEPAL FLOODS DEATH TOLL
INDIANS MISSING
ಮುಂದುವರಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
RESCUE OPERATION

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