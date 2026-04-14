ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಕಟ: ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ ಜೆಡಿಯು ಸಚಿವರು
ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಭಾವುಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
Published : April 14, 2026 at 1:40 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಮಹತ್ವದ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಬಿಹಾರ ಇಂದು ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ, ತಾವು 'ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
#WATCH | Patna | Following the Cabinet meeting, Bihar minister Ramkripal Yadav says, " the cm expressed gratitude towards the members of the cabinet and the public. it was an emotional moment where he expressed his emotions. everyone is emotional today. all that nitish kumar ji… pic.twitter.com/cDVYOb0c4F— ANI (@ANI) April 14, 2026
ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊರಬಂದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಮೊಗವು ನೀರಸ ಮತ್ತು ಭಾವುಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ನಿತೀಶ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಚಿವ ರಾಮ್ ಕೃಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸೈಯದ್ ಅತಾ ಹಸ್ನೈನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
#WATCH | Patna, Bihar | Following the Cabinet meeting, State Minister Leshi Singh says, " it is both an emotional and proud moment today. we have been with him (nitish kumar) since 1995." pic.twitter.com/1xb2qAgsYe— ANI (@ANI) April 14, 2026
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ತಾವು ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪುಟ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ?: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
पटना, बिहार: मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, " nda की बैठक शाम 4 बजे सेंट्रल हॉल में है..." pic.twitter.com/mKuIps6Krb— IANS Hindi (@IANSKhabar) April 14, 2026
ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ ಸಚಿವ ಲೆಶಿ ಸಿಂಗ್: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಲೆಶಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗವೂ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಲೆಶಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, "ಇಂದು ಭಾವುಕತೆ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಎರಡರಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದ ಕ್ಷಣ. 1995 ರಿಂದ ಅವರ (ನಿತೀಶ್) ಹೋರಾಟಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೆವು. ನಿತೀಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎನ್ಡಿಎ ಸಭೆ: ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಸಭೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
#WATCH पटना: बिहार सराकर में मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा, " बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा जताते हुए बधाई दिया है। उन्होंने कहा कि समृद्ध और सशक्त बिहार बनाया है और आगे भी जो सरकार बनेगी उस सरकार में पूरी भूमिका और मार्गदर्शक के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार… pic.twitter.com/QzWPE7dMSe— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 14, 2026
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಜನತಾದಳ (ಜೆಡಿಯು) ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಹೊಸ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
243 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯು 89 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ.
