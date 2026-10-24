ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುಡ್ಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಜೆಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳ ಸ್ಫೋಟ: 7 ಮಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು!
ಜೆಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಏಳು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 24, 2026 at 3:15 PM IST
ಅನಂತಗಿರಿ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಗುಡ್ಡವೊಂದನ್ನು ಸಿಡಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಜೆಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಏಳು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಪಿನಾಕೋಟ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೆಚುಮಾಮಿಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಅಲ್ಲುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನಂತಗಿರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಪಿನಾಕೋಟ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೀಚುಮಾಮಿಡಿ ಬಳಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ (ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್) ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜೆಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣವೊಂದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳು ಈ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಏಳು ಮಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದದ್ದಾರೆ.
VIDEO | Five people were killed in a fire at a road construction site in Alluri Sitaramaraju district on Saturday while a pickup truck was being refuelled.— Press Trust of India (@PTI_News) October 24, 2026
Superintendent of Police Amit Bardar said the incident occurred at Pinakota village in Anantagiri mandal, where workers… https://t.co/ASqqpf6BHX pic.twitter.com/RWmtb7fRd8
ಅಲ್ಲೂರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಮಿತ್ ಬರ್ದಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಡಂಪರ್ ಟ್ರಕ್ಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಳವು ಸುಮಾರು 100 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಕಿಡಿಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಫೋಟವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಎಂದು ಬರ್ದಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುನಿತಾ, ದೇವರಪಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಣಿ, ಚೀಡಕಾದಾದ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಕಡಪಾದ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಬೇಕಿರುವ ಟಿಪ್ಪರ್ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಸುನಿತಾ ಅವರು ಪಿನಾಕೋಟ ಪ್ರದೇಶದ ಮಡ್ಡಿರೆಬು ಎಂಪಿಪಿ (MPP) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಮೃತದೇಹಗಳು ಗುರುತಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿವೆ.
ಭಾರಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಂದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಟ್ರಕ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ (ಚಾಲಕನ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ) ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.
ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಚಿವರಾದ ಅನಿತಾ, ಕೊಲ್ಲು ರವೀಂದ್ರ, ಅಚ್ಚೆನ್ನಾಯ್ಡು, ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ ಮತ್ತು ವಸಂಶೆಟ್ಟಿ ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೃಹ ಸಚಿವೆ ಅನಿತಾ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಪಘಾತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
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