ದೆಹಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ; ಮಗುವನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಜಿಗಿದ ಮಹಿಳೆ
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಜಿಗಿದು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಾರಿದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : June 3, 2026 at 6:01 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆ ಐದಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಆವರಿಸಿತು. ಅನೇಕರು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಹತಾಶ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರೆ, 21 ಜನರು ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗಿದ್ದ ಜನರು ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಕೆಳಗೆ ಜಿಗಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ, ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಮಹಡಿಗಳಿಂದ ಜನರು ಹಾರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮಾಲ್ವಿಯಾ ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ ಆದ ಹೌಜ್ ರಾಣಿ ಪ್ರದೇಶದ ಫ್ಲೋರಿಶ್ ಸ್ಟೇ ಬೆಡ್-ಅಂಡ್-ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 21 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
10 ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗಾಯ: ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೆಹಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಗಳು, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಗಳ ತಂಡಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಏಮ್ಸ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದಟ್ಟ ಕಪ್ಪಿನ ಹೊಗೆಯ ಜ್ವಾಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭೀತಿಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗಿನ ಜನರು ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಹಾದಿಗಳು ಹೊಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅನೇಕರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಜಿಗಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿತು.
ಘಟನೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು: ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು, ಕಟ್ಟಡದ ವಿವಿಧ ಮಹಡಿಗಳಿಂದ ಆರು ಜನರು ಹಾರಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಗುವನ್ನು ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಾರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.
ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅನೇಕರು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂಗಲಾಚಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು ಎಂದು ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಜಿಗಿಯುವಾಗ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಳು. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಹಡಿಯಿಂದ ಹಾರಿದರು. ಜನರು ಕೆಳಗೆ ಹಾರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತರು.
ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು: ಅನೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ರಚಿಸಿ, ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜಿಗಿಯಬಹುದಾದ ಕಿಟಕಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಾರಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕರೆದೊಯ್ದು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ಕಟ್ಟಡದಿಂದ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದೆ.
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