ಪ್ರತಿದಿನ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 20 ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವು; ಶೇ. 86ರಷ್ಟು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದಲೇ ವರದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ದತ್ತಾಂಶ
2021 ಮತ್ತು 2025ರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 37,740 ಭಾರತೀಯರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 12,380 ಜನರು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
Published : April 2, 2026 at 6:08 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 20 ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವುಗಳು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. 8,234 ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 86 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುನೋವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 12,380 ಮತ್ತು 11,757 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕುವೈತ್ (3,890), ಒಮನ್ (2,821), ಮಲೇಷ್ಯಾ (1,915), ಮತ್ತು ಕತಾರ್ (1,760) ಇವೆ.
2021 ಮತ್ತು 2025ರ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 37,740 ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ನಿಂದನೆ, ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 80,985 ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿವೆ. 2021 ಮತ್ತು 2025ರ ನಡುವೆ 16,965 ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಯುಎಇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಕುವೈತ್ (15,234), ಒಮಾನ್ (13,295) ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ (12,988) ಗಳಿಂದ ದಾಖಲಾದವುಗಳಿವೆ.
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಪಕ್ರಮ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2018 ರ ವರದಿಯು, 2012 ಮತ್ತು 2018 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ನಡುವೆ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 10 ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಆ ಆರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹ್ರೇನ್, ಓಮನ್, ಕತಾರ್, ಕುವೈತ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 24,570 ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು CHRI ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ದತ್ತಾಂಶವು 2021 ಮತ್ತು 2025ರ ನಡುವೆ ಬಹ್ರೇನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 32,608 ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 18 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗೆ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಮವಾಗಿ 8,333 ಮತ್ತು 2,981 ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 2,548 ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 1,863 ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ 2,531 ದೂರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ 31 ಸಾವುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಲಾವೋಸ್ ನಲ್ಲಿ 11 ಸಾವುಗಳಾಗಿದ್ದು, 2,416 ದೂರುಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅಂತ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಯ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ರಜೆ ನೀಡದಿರುವುದು, ಓವರ್ಟೈಮ್ ವೇತನವಿಲ್ಲದೇ ದೀರ್ಘ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಹಠಾತ್ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿರ್ಗಮನ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆತಿಥೇಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
