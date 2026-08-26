ETV Bharat / bharat

ದೇವರ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಕಾರು: ಐವರ ಸಾವು

ಸುಪೌಲ್‌ನ ಕಟೈಯಾ ಚೌಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಹರಿದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಐದು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ - ಆಶಿಶ್ ಕುಮಾರ್

several deaths in road accident in supaul
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದು ಜನರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2026 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸುಪೌಲ್ (ಬಿಹಾರ): ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತರ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಹಲವು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಐದು ಜನರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪೌಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿಪ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕಟೈಯಾ ಗೋಥ್ ಚೌಕ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 327E ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಪಿಪ್ರಾ ಕಡೆಯಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಐದು ಜನರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಕಟೈಯಾ ವಾರ್ಡ್ 11ರ ನಿವಾಸಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕೊಯ್ಲಿ ಯಾದವ್ (60), ವಾರ್ಡ್ 12ರ ನಿವಾಸಿ ತಿಲೈ ದಾಸ್ (65), ರಾಜೋ ದಾಸ್ (50), ವಾರ್ಡ್ 15ರ ನಿವಾಸಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ (45) ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್ ಸಾ (21) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಾಳು ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಜನೆ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹರಿದ ಕಾರು: ಜೂಲನ್ ಪರ್ವ್ ನಿಮಿತ್ತ ಬಜರಂಗಬಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿಪ್ರಾದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಬಳಿಕ ಹಲವರ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿದ್ದು, ಕಾರು ಸುಮಾರು 50 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಅಂಗಡಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ತಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.

"ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಬಳಿ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರು ಜನರ ಮೇಲೆಯೇ ಹರಿದಿದೆ. ವೇಗ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸುಪೌಲ್-ಪಿಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಡೆದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮ ಎರಡೂ ಕಡೆ ವಾಹನಗಳ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಸದರ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್, ಸದರ್ ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಕಾರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಜರಂಗಬಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ಮೇಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸದರ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಂಟೇನರ್ ಟ್ರಕ್​ಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ: 6 ಮಂದಿ ಸಾವು, 20 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

TAGGED:

CAR CRUSHED DEVOTEES
FOUR PEOPLE KILLED
ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಕಾರು
ROAD ACCIDENT IN SUPAUL
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.