ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ 'ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್'; ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 5ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್' ಎಂಬ ರೋಗದಿಂದ ಮೃತಪಡುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 5ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಏರಿದ್ದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 5, 2025 at 3:15 PM IST
ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕಚ್ಚಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆ ಅಥವಾ ಉಣ್ಣಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯ ಅಥವಾ ದದ್ದು ಬಂದರೂ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ತಲೆನೋವು, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ದೇಹದ ನೋವುಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇದು 'ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್' ಆಗಿರಬಹುದು!. ಕೆಲವು ಜನರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೇ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು.
ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್' ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಗಾಗ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವಾದರೂ ಇಷ್ಟು ಆತಂಕ ತರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವೈರಸ್ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸರಣಿ ಸಾವುಗಳು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ರೋಗ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಉಣ್ಣಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಕೀಟದಂತಹ ಕಡಿತವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರಬಹುದು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಏನಿದು ಸೋಂಕು?: ಉಣ್ಣಿ ಹೋಲುವ ಸಣ್ಣ ಕೀಟದಿಂದ ಈ ಸೋಂಕು ತಗುಲುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್ ರಿಕೆಟ್ಸಿಯಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಓರಿಯೆಂಟಿಯಾ ಸುಟ್ಸುಗಮುಶಿ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೀಟ ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದದ್ದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸೋಂಕು ಜ್ವರ, ಶೀತ, ತಲೆನೋವು, ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೋಂಕಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಸೋಂಕುಗಳು (ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್) ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಈ ವರ್ಷದ (2025) ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಬರುವ ಫೆಬ್ರವರಿ (2026) ವರೆಗೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್ ಕೀಟಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆಯೂ ಸರ್ಕಾರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಂಕು ಹರಡಂತೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು?
- ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ದೊಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು.
- ತೋಟಗಳು, ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪೊದೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು.
- ಈ ಕೀಟಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳು ಇರದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ದೇಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.
- ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
- ಕೀಟಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್ ರೋಗವು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಗನ ನೀಡಬೇಕು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ:
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್ನ ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು GGH ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
'ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್' ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾವು:
- ವಿಜಯನಗರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿ ಎಚ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ (40) ನವೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್ನ ಶಂಕಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಧನರಾದರು. ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಂ. ಜ್ಯೋತಿ (10) ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್ನಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಗಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಬಾಪಟ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್ ಕೆ ಮಸ್ತಾನ್ಬಿ (43) ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
- ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೈ. ನಾಗಮ್ಮ (64) ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಸಾವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರವಾದ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
- ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ ಪೊಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಸಂತೋಷಿ (5) ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಈ ಮಗುವಿನ ಸಾವಿಗೆ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ರೋಗದ ಹೆಸರು: ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್
ರೋಗಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ: ಓರಿಯೆಂಟಿಯಾ ಸುಟ್ಸುಗಮುಶಿ
ಹರಡುವಿಕೆ: ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್ ಚಿಗ್ಗರ್ ಮಿಟೆಯ ಕಡಿತದ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೀಟಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ: ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು, ಹೊಲಗಳು, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು, ನದಿ ದಂಡೆಗಳು, ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳು, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಹಿಕ್ಕೆಗಳು, ಇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೃತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಬಾಧಿತ ಜನರು: ಹೊಲಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೈತರು, ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಆಲಸ್ಯ, ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ತಲೆನೋವು, ದೇಹದ ನೋವು, ಕೀಟ ಕಡಿತದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು, ದದ್ದುಗಳು ಏಳುವುದು, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು.
ಕೋಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಪಾಯ: ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕು, ಮೆದುಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿ ಕೋಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ: ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ 2% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದು 6% ರಿಂದ 30% ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: RadDip, Weil-Felix, IgM ELISA, ಇತ್ಯಾದಿ ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು.