ETV Bharat / bharat

ಗೋವಾ ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ದುರಂತ: ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​

ಗೋವಾದ ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

MIDNIGHT BLAZE AT GOA CLUB
ಯುವತಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯ (Viral Video Screen grab)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 7, 2025 at 9:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಣಜಿ(ಗೋವಾ): ಗೋವಾ ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 25 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ನೈಟ್​ ಕ್ಲಬ್​​ನಲ್ಲಿ 'ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯಾಂಗರ್ ನೈಟ್​' ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ 'ಶೋಲೆ' ಚಿತ್ರದ 'ಮೆಹಬೂಬಾ ಓ ಮೆಹಬೂಬಾ..' ಹಾಡಿಗೆ ನರ್ತಕಿಯೊಬ್ಬರು ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತಗಾರರು ನುಡಿಸುವ ತಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಕೊಠಡಿಯ ಸೀಲಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದರೂ, ಬಳಿಕ ಗಾಢ ಹೊಗೆ ಇಡೀ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರಿಂದ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಿರುಚುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು?: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ 100 ಜನರಿದ್ದರು. ಸಣ್ಣ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾದ ಹಾದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್​ ಕ್ಲಬ್​​ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ನೃತ್ಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರಿದ್ದಾರೆ: ಉತ್ತರ ಗೋವಾದ ಅರ್ಪೋರಾದಲ್ಲಿರುವ 'ಬಿರ್ಚ್ ಬೈ ರೋಮಿಯೋ ಲೇನ್' ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್‌ ಇದಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ 25 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು 14 ಮಂದಿ ಕ್ಲಬ್​​ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಮೃತರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಶವಗಳ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗೋವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್ ಮಾಲೀಕರು ಶವಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

NIGHT CLUB FIRE
FIRE INCIDENT IN CLUB
GOA CLUB FIRE
ಗೋವಾ ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್‌ ಬೆಂಕಿ
MIDNIGHT BLAZE AT GOA CLUB

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.