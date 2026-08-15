ETV Bharat / bharat

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ: ಭೂಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಸಾವು, ಐದು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾಪತ್ತೆ

ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐದು ಮಂದಿ ಇನ್ನೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Several Dead, Five Army Personnel Missing In Arunachal Flash Floods And Landslide
ಭೂಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಸಾವು, ಐದು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾಪತ್ತೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2026 at 6:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ತೇಜ್‌ಪುರ: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ದಿಬಾಂಗ್ ಕಣಿವೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಐವರು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸುಬನ್ಸಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಸುಬನ್ಸಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿಯೋಜರಿಂಗ್-ಬೈಚಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಡಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಲವಾರು ಜನರು ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಾಬುಲ್ ಅಲಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಸುಬನ್ಸಿರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ನಾಚೋ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಪೋರಿಜೊದಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಹ ಕರೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆಯ ತಂಡವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.

ದಿಬಾಂಗ್ ಕಣಿವೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಪಸು ಪಾನಿ ಸೇನಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿರುವ 5 ನೇ ಗ್ರೆನೇಡಿಯರ್‌ನ ಎರಡು ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಏಳು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಐದು ಮಂದಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಣೆಯಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಉಪೇಂದರ್ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಂದನ್, ವಿನೋದ್, ಆದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುಂಡಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 5 ನೇ ಗ್ರೆನೇಡಿಯರ್‌ನ ಎರಡು ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಐಟಿಬಿಪಿಯ 58 ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್‌ನ 62 ಆರ್‌ಸಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪಾಸಿಘಾಟ್‌ನ ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ತಂಡವೂ ತೆರಳುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಉತ್ತರಾಖಂಡ್​ದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅವಘಡ; ಏಕಾಏಕಿ ಸುರಂಗಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು, 9 ಮಂದಿ ಸಾವು; 14 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

TAGGED:

FLASH FLOOD
ARUNACHAL PRADESH FLOODS
LANDSLIDE ARUNACHAL
ARMY PERSONNEL MISSING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.