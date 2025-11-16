ETV Bharat / bharat

ಟೆಂಪೋ-ಟ್ರೇಲರ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ: ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟ 6 ಮಂದಿ ಸಾವು, 14 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಟೆಂಪೋ ಹಾಗೂ ಟ್ರೇಲರ್‌ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ 6 ಮಂದಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತದಿಂದ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾದ ವಾಹನ (ETV Bharat)
ಜೋಧ್‌ಪುರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಜೋಧ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾರಿ ಬೆರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, 14 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧಾನ್ಯದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದ ಟ್ರೇಲರ್ ಹಾಗೂ ಟೆಂಪೋ ನಡುವೆ ಈ ಅವಘಡ ನಡೆದಿದೆ.

ಟೆಂಪೋದಲ್ಲಿದ್ದ 20 ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಗುಜರಾತ್‌ನಿಂದ ಜೋಧ್‌ಪುರ ಮೂಲಕ ರಾಮದೇವ್ರಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಾಲೆಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಾಲೆಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮಥುರದಾಸ್ ಮಾಥುರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಟೆಂಪೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಬನಸ್ಕಾಂತ ಮತ್ತು ಧನ್ಸುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ರಾಮದೇವ್ರಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ, ನವ್ಯಾ(3), ಭೂಪತ್ ಸಿಂಗ್ (40) ಮತ್ತು ಕಾಶಿಯಾ ಬಾಯಿ (60) ಎಂಬವರು ಮಥುರಾದಾಸ್ ಮಾಥುರ್ (ಎಂಡಿಎಂ) ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತರಾದ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಶವಗಳನ್ನು ಬಾಲೆಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗುರುತು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಬಾಲೆಸರ್‌ನಿಂದ ಮಥುರಾದಾಸ್ ಮಾಥುರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾದ 17 ಗಾಯಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 14 ಜನರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಡಾ.ವಿಕಾಸ್ ರಾಜ್‌ಪುರೋಹಿತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಂದ ಸಂತಾಪ: ರಾಮದೇವರ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸುದ್ದಿ ನನಗೆ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ. ಬಾಲೆಸರ್ ಬಳಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಜೋಧಪುರ ಸಂಸದ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ತಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ. ಗಾಯಾಳುಗಳು ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಂತಾಪಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 13 ಸಾವುಗಳು: ಜೋಧಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ 13 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಲಾಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಬಾರ್ಮರ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಧಾವ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ, ದಂಪತಿಗಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಇಬ್ಬರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ, ಭಂಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಂಪರ್ ಹರಿದು ಇಬ್ಬರು ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಪ್ರಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಬಾಲೆಸರ್ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 6 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ ಕುಸಿತ: ಓರ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾವು, ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದ ಹಲವರು

