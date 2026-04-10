ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ದುರಂತ: ದೋಣಿ ಮಗುಚಿ 10 ಯಾತ್ರಿಕರ ಸಾವು, ಹಲವರು ನಾಪತ್ತೆ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೋಣಿಯೊಂದು ಪಾಂಟೂನ್ ಸೇತುವೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 10 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
Published : April 10, 2026 at 6:44 PM IST|
Updated : April 10, 2026 at 6:58 PM IST
ಮಥುರಾ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾತ್ರಿಕರ ದೋಣಿಯೊಂದು ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ 10 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಲವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಂತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಥುರಾದ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಆರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಪುರುಷರು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, SDRF, NDRF ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಳುಗುತಜ್ಞರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ವೃಂದಾವನದ ಆಸ್ಪತ್ರೆದೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾತ್ರಿಕರು ಪಂಜಾಬ್ನ ಲೂಧಿಯಾನದಿಂದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
#WATCH | Mathura, UP | Mathura DIG Shailesh Kumar Pandey says, " at approximately 3.15 pm, a boat accident took place on the yamuna river, at the site where a pontoon bridge is located. it is reported that there were approximately 25 to 27 people on board... the prima facie cause… https://t.co/dOsFuyAxYq pic.twitter.com/VRBqSKIEDN— ANI (@ANI) April 10, 2026
ಪಾಂಟೂನ್ ಸೇತುವೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ: ಮಾಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆ.ಸಿ. ಘಾಟ್ ಬಳಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ದೋಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ, ಪಾಂಟೂನ್ ಸೇತುವೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಏಕಾಏಕಿ ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಡಜನ್ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿಕರು ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರಾದರೂ 10 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ 150 ಭಕ್ತರ ತಂಡ: ಲೂಧಿಯಾನದಿಂದ 150 ಭಕ್ತರಿದ್ದ ತಂಡ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ನಾವಿಕರು ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನೀರಿನ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ದೋಣಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪಾಂಟೂನ್ ಸೇತುವೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು NDRF ಮತ್ತು PAC ಡೈವರ್ಗಳ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದು 15 ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 10 ಭಕ್ತರು ಇನ್ನೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಿಪಿ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH मथुरा: एसपी मथुरा (ग्रामीण) सुरेश चंद्र रावत ने बताया, " यमुना नदी में एक नाव पलटने की घटना सामने आई है। 22 लोगों को निकालकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। सभी तथ्यों की गहन जांच की जा रही है।" pic.twitter.com/hONKEeQ980— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 10, 2026
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 3.15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಟೂನ್ ಸೇತುವೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 27 ಜನರಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ದೋಣಿ ಪಾಂಟೂನ್ ಸೇತುವೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳದಿಂದ 10 ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ, ಸ್ಥಳೀಯ ಡೈವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೋಣಿ ಚಾಲಕರು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಥುರಾ ಡಿಐಜಿ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
