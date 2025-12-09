ತೆಲಂಗಾಣ ರೈಸಿಂಗ್; ಮೊದಲ ದಿನವೇ 3 ಲಕ್ಷದ 97ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಷಣೆ
ತೆಲಂಗಾಣ ರೈಸಿಂಗ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂಒಯುಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ.
Published : December 9, 2025 at 12:00 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ತೆಲಂಗಾಣ ರೈಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶೃಂಗಸಭೆ’ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ರೂ.3,97,500 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.
ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಲು ಭಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಬು ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, 2047ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು?:
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ 'ವಂತರಾ': ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಫಾರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಂತಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಫಾರಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಂತರಾ ತಂಡವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಸೂಪರ್ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ': ಭಾರತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೇಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೋಟೋಕ್ರಾಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಸಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು, ರೈಡರ್ ತರಬೇತಿ ವಲಯಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವೆಂಚರ್ಸ್: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಐಷಾರಾಮಿ ಆತಿಥ್ಯ, ಆಹ್ಲಾದಕರ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಸತಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಣಗಳು, ಒಟಿಟಿ ವಿಷಯ, ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಂಕೀರ್ಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.ಇದು 800 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಡೀಮ್ಡ್-ಟು-ಬಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತೆಲಂಗಾಣದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಲವರ್ಧನೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಧ್ಯಾಪಕರ ತರಬೇತಿ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಆಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗ್ರೂಪ್: ಇದು ಕೂಡ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 41 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆ:
- ಡೀಪ್ ಟೆಕ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಕೋರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್-. 1,04,000 ಕೋಟಿ
- ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಭದ್ರತೆ- 39,500 ಕೋಟಿ
- ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೇಟ್ವೇ- 19,350 ಕೋಟಿ
- ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೆ- 11,960 ಕೋಟಿ
- ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ರೆನುಸಿಸ್, ಮಿಡ್ವೆಸ್ಟ್, ಅಕ್ಷತ್ ಗ್ರೀನ್ಟೆಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ - ರೂ.7,000 ಕೋಟಿ
ದಾವೋಸ್ಗೆ ಸಿಎಂಗೆ ಆಹ್ವಾನ : ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ವಿಷನ್ 2047 ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆರೆಮಿ ಜುರ್ಗೆನ್ಸ್ ವರ್ಚುಯಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
