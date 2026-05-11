ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಬಂಧನ

Several arrested from Uttar Pradesh on Suvendu Adhikari PA Chandranath Rath Murder Case
ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 11, 2026 at 12:03 PM IST

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನಿರಂತರ ತನಿಖೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಕೂಲಂಕಷ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿಸಿರುವ ಮೂವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೂವರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಭಬಾನಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮೂವರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಭಬಾನಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಪರಾಧ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸುಳಿವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೆಗೆ ಬಳಸಲಾದ ವಾಹನದ ಚಲನವಲನ ಪತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸುಳಿವು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಮೂಲಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಶಂಕಿತರ ಸುಳಿವು, ಪ್ರಯಾಣದ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ದಾಖಲೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಮೂವರು ಶಂಕಿತರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅವರನ್ನು ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅಪರಾಧ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ವಾಹನ ಮಾರ್ಗ ನಕ್ಷೆಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಸ್ಥಳಗಳು, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಬುಧವಾರದಂದು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ್(41) ಅವರನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿದ್ದರು. ದಾಳಿಕೋರರು ರಥ್ ಅವರ ಕಾರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ, ಎದುರು ಭಾಗದ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಥ್ ಅವರು ಚಾಲಕನ ಪಕ್ಕದ ಮುಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಚಾಲಕನಿಗೂ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು.

